Aus zwölf mach drei: Dieses Ziel verfolgt die VG Hachenburg bei ihren Kläranlagen. Große, zentrale, moderne Einrichtungen sollen dazu beitragen, den Gewässerschutz zu erhöhen. Der Auftakt dieses Großprojekts erfolgte nun in Giesenhausen.

Mit einem Bürgerfest haben die Verbandsgemeindewerke Hachenburg in Giesenhausen eine neue Mischwasserbehandlungsanlage eingeweiht. Diese Anlage stellt nach Auskunft von Bürgermeisterin Gabriele Greis einen Meilenstein im Zukunftskonzept Abwasserreinigung der Verbandsgemeinde (VG) dar. Besonders erwähnenswert ist dabei die Kooperation mit der benachbarten VG Altenkirchen-Flammersfeld.

Das Interesse auf beiden Seiten der Kreisgrenze an dem Projekt ist groß, sodass zahlreiche Besucher den Eröffnungstag nutzten, um sich über das Bauwerk zu informieren. Dabei ist die Anlage in Giesenhausen nur ein Teil des neuen Abwassersystems, denn dieses beinhaltet auch den bereits erfolgten Bau eines rund 2,8 Kilometer langen Verbindungskanals zwischen Giesenhausen und der Kanalisation in Sörth. Zum Hintergrund: Bislang wurde das Abwasser aus Giesenhausen in einer Teichkläranlage aus dem Jahr 1991 gereinigt. Da hierbei jedoch die Grenzwerte nicht mehr eingehalten werden konnten, wurde nach anderen Lösungen gesucht und im Anschluss Giesenhausens an die Gruppenkläranlage Altenkirchen-Leuzbach gefunden.

i Die Anlage in Giesenhausen verfügt über modernste Technik, die am Eröffnungstag vorgestellt wurde. Röder-Moldenhauer

Nach einer rund 1,5-jährigen Bauzeit konnten der Verbindungskanal sowie die Mischwasserbehandlungsanlage (Gesamtkosten: 4,8 Millionen Euro) im Frühling fertiggestellt werden, sodass das Abwasser aus der Gemeinde im Westerwaldkreis seither in Altenkirchen gereinigt wird. Dass interkommunale Zusammenarbeit immer mehr an Bedeutung gewinne und für die Zukunft unverzichtbar sei, sagte Fred Jüngerich, Bürgermeister der VG Altenkirchen-Flammersfeld, bei der Einweihungsfeier.

Marco Dörner, Erster Beigeordneter der VG Hachenburg, erinnerte daran, dass die Kommune 2019 einen Grundsatzbeschluss gefasst hat, aus zwölf bestehenden Kläranlagen drei zu machen. Große, zentrale, moderne Anlage seien eher in der Lage, die Reinigungskriterien zu erfüllen. Über allen Entscheidungen, so zeigte Hachenburgs VG-Werke-Leiter Thomas Welters auf, stehe der Gewässerschutz, dem die alte Teichkläranlage nicht mehr gerecht geworden sei. So sei recht verschmutztes Wasser in Giesenhausen in den Sörther Bach eingeleitet worden, der wiederum in die Wied mündet.

i Ein nachgelagertes Regenrückhaltebecken kommt beispielsweise bei Starkregenereignissen zum Einsatz. Röder-Moldenhauer

Durch die Neubauten sei die Einleitungsmenge in den Bach um 75 Prozent zurückgegangen. Damit ein Rädchen ins andere greifen kann, sei viel Technik verbuddelt worden, sagte Welters. Da nur eine stark gedrosselte Wassermenge Richtung Altenkirchen weitergeleitet werden kann, komme insbesondere dem Stauraumkanal in Giesenhausen große Bedeutung zu, der 180 Kubikmeter Abwasser puffern kann. Fallen noch größere Wassermengen an, wird ein nachgeschaltetes Regenrückhaltebecken genutzt. Dessen Notwendigkeit habe sich bereits bei einigen starken Regenschauern im Frühling gezeigt.

An der Realisierung des Projekts waren nach Auskunft von Welters viele Personen, Institutionen und Firmen beteiligt. Bei ihnen sowie bei allen Anwohnern in Giesenhausen und Sörth bedankte er sich für ihr Engagement beziehungsweise Verständnis während der Bauphase.