Marienstatter Musikkreis Abteikonzert in Marienstatt bewegt Herzen der Zuhörer Hans-Peter Metternich 27.10.2025, 13:27 Uhr

i Beim jüngsten Konzert am Sonntagnachmittag in dem sehr gut besuchten Gotteshaus der Abtei Marienstatt intonierten Sayaka Schmuck, Klarinette, und Andreas Schmidt, Orgel, Werke von Mozart, Bach, Schubert Satie, Rheinberger, und weiteren Komponisten. Prädikat besonders wertvoll. Hans-Peter Metternich

Sayaka Schmuck und Andreas Schmidt zeigten beim jüngsten Marienstatter Abteikonzert ein vielfältiges Programm mit Klarinette und Orgel. Die beiden sind auf bedeutenden Bühnen und Konzertsälen zu Hause und zogen das Publikum direkt in ihren Bann.

Die Marienstatter Abteikonzerte, die der Musikkreis des Klosters anbietet, genießen einen Ruf, der weit über die heimische Region hinaus widerhallt. Beim jüngsten Konzert am Sonntagnachmittag in dem sehr gut besuchten Gotteshaus der Abtei, das bei derartigen Events zur Konzerthalle mutiert, intonierten Sayaka Schmuck (Hannover), Klarinette, und Andreas Schmidt (Hannover), Orgel, Werke von Mozart, Bach, Schubert Satie, Rheinberger, und weiteren ...







