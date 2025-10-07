Musikbegeisterte kamen beim Konzert in der Abtei Marienstatt auf Ihre Kosten: Sopranistin Carine Tinney und der Organist der Basilika St. Jakob zu Straubing, Martin Gregorius, zeigte ihr Können. Eine musikalische Reise durch die Spätromantik.
Lesezeit 2 Minuten
Frater Gregor Brandt, der Prior und Organist der Abtei Marienstatt, konnte am vergangenen Sonntag viele Musikbegeisterte zu einem Konzert mit der Sopranistin Carine Tinney und den Organisten der Basilika St. Jakob zu Straubing, Martin Gregorius in der Abteikirche begrüßen.