Abteikirche Marienstatt erlebt klingende Glanzstunde 

Der Mädchenchor am Aachener Dom und Organisten gastieren im Westerwald, das Publikum ist vom Konzert bezaubert von ihren Darbietungen. Eine wahre Adventsfreude.
Es ist 15 Uhr in der Abteikirche Marienstatt. Noch suchen sich späte Besucher ihre Plätze, noch wird überall angeregt geplaudert. Plötzlich schwebt wie aus dem Nichts ein zarter Gesang in den Kirchenraum: „Hebe deine Augen auf zu den Bergen…“. Als die rund 40 jungen Sängerinnen des Mädchenchores am Aachener Dom nun in langer Reihe eintreten und das Publikum umrunden, verstummen die Gespräche schlagartig.