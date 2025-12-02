Musikalische Adventsfreude Abteikirche Marienstatt erlebt klingende Glanzstunde Julia Hilgeroth-Buchner 02.12.2025, 19:00 Uhr

i Als die jungen Sängerinnen des Mädchenchores am Aachener Dom in die Abteikirche eintreten, liegt Ergriffenheit in der Luft, die das gesamte Konzert anhält. Röder-Moldenhauer

Der Mädchenchor am Aachener Dom und Organisten gastieren im Westerwald, das Publikum ist vom Konzert bezaubert von ihren Darbietungen. Eine wahre Adventsfreude.

Es ist 15 Uhr in der Abteikirche Marienstatt. Noch suchen sich späte Besucher ihre Plätze, noch wird überall angeregt geplaudert. Plötzlich schwebt wie aus dem Nichts ein zarter Gesang in den Kirchenraum: „Hebe deine Augen auf zu den Bergen…“. Als die rund 40 jungen Sängerinnen des Mädchenchores am Aachener Dom nun in langer Reihe eintreten und das Publikum umrunden, verstummen die Gespräche schlagartig.







