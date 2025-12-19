Klosterleiter im Interview Abt Ignatius setzt auf die Strahlkraft Marienstatts Nadja Hoffmann-Heidrich 19.12.2025, 18:00 Uhr

i Der Zisterziensermönch Ignatius Fritsch ist seit einigen Monaten neuer Abt von Marienstatt. Röder-Moldenhauer

Nachdem das Amt des Abtes von Marienstatt jahrelang vakant war, wurde im September – zur Freude des Konvents und aller Menschen, die mit der Abtei verbunden sind – mit Pater Ignatius Fritsch wieder ein Vorsteher gewählt. Wir haben mit ihm gesprochen.

Am 17. September hat der Konvent von Marienstatt Pater Ignatius Fritsch zum 53. Abt des Klosters gewählt. Einige Wochen später wurde der Zisterziensermönch vom Limburger Bischof Georg Bätzing im Beisein Hunderter Gäste in sein Leitungsamt eingeführt. Wir haben mit Abt Ignatius über seine neue Aufgabe und die damit verbundenen Herausforderungen gesprochen.







