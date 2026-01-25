Mahnfeuer in Rehe Abschuss einzelner Wölfe ist Teil der Forderungen Elmar Hering 25.01.2026, 14:00 Uhr

i Wärmend loderte das große Mahnfeuer bei der Kundgebung in Rehe. Für zusätzliches Licht sorgten mehrere Landwirte mit den Scheinwerfern ihrer Traktoren. Elmar Hering

Feuer vertreibt wilde Tiere, so heißt es. Das Mahnfeuer in Rehe mag mancher im übertragenen Sinne so interpretiert haben. Tatsächlich sorgte diese Protestform samt Kundgebung für viel Aufmerksamkeit.

Ihrer Forderung nach einem klaren Wolfsmanagement, zu dem auch der Abschuss einzelner Tiere gehört, haben mehrere Westerwälder Akteure mit einer Kundgebung und einem Mahnfeuer Nachdruck verliehen. Mehr noch: Unterstützung erhielt die gut besuchte Veranstaltung in Rehe auch von Weidetierhaltern aus Nordrhein-Westfalen und Hessen, schließlich haben die jüngsten Risse im Dreiländereck den übergreifend großen Wirkungskreis der Wölfe grausam belegt.







