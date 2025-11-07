Ruhestätte in Freilingen Abschiedswald schenkt Tierhaltern Trost und Frieden 07.11.2025, 12:00 Uhr

i Roger Koch, pensionierter Förster, kümmert sich seit 17 Jahren um den Abschiedwald in Freilingen. Camilla Härtewig

Wenn ein geliebtes Haustier stirbt, bleibt oft eine große Lücke im Herzen zurück. Im Abschiedswald Freilingen finden Tierfreunde einen Ort, an dem Erinnerungen Wurzeln schlagen. Hier wird Trauer zu Frieden inmitten der Natur.

Der Tod eines geliebten Haustiers ist ein schwerer Verlust. Wer je die treuen Augen seines Hundes oder das sanfte Schnurren seiner Katze verloren hat, weiß, wie schmerzhaft dieser Abschied ist. Und dann steht die Frage im Raum: Was passiert nun mit meinem treuen Gefährten?







