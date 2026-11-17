Letztes Konzert in Montabaur Abschied von Mons Tabor nach 38 Jahren Kleinkunst Hans-Peter Metternich 17.11.2026, 16:00 Uhr

i Das musikalische Programm des Abends beschloss die Celtic-Folk-Band „Cara“. Die Zuhörer haben die allerletzte musikalische Stunde der Kleinkunstbühne Mons Tabor sichtlich genossen. Hans-Peter Metternich

Nach 38 Jahren endet in Montabaur die Kleinkunstbühne Mons Tabor – ein fulminantes Abschiedskonzert riss über 500 Gäste mit. Neben Musik sorgte Katarina Barley für politisches Nachdenken. War das wirklich das Ende?

Jetzt ist es endgültig: Die Kleinkunstbühne Mons Tabor ist Geschichte. Beim Abschiedskonzert des Kulturformats „Folk and Fools“ am Samstagabend in der ausverkauften Stadthalle von Montabaur zogen eine A-cappella-Damenband, ein Comedian, der die Demokratie in den Mittelpunkt seiner bissigen Comedy stellte, und die Celtic-Folk-Band „Cara“ weit über 500 Zuschauer in ihren Bann.







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