Kleinkunstfestival Montabaur
Abschied von Mons Tabor demonstriert, was fehlen wird
Starke Stimme, sympathische Erscheinung und Rhythmus im Blut, so präsentierten sich die Sängerinnen der A-Cappella-Band „Die Med
Starke Stimme, sympathische Erscheinung und Rhythmus im Blut, so präsentierten sich die Sängerinnen der A-Cappella-Band „Die Medlz“ beim finalen Konzert der Kleinkunstbühne Mons Tabor.
Hans-Peter Metternich

Die Kleinkunstbühne Mons Tabor hat sich mit der letzten Ausgabe von „Folk & Fools“ verabschiedet. Ein Nachwuchsproblem zwingt den Verein in Montabaur zum Aufhören – das Finale demonstrierte nun eindrucksvoll, was fehlen wird. 

Lesezeit 3 Minuten
„Die Kleinkunstbühne geht – die Demokratie bleibt.“ Unter diesem Motto verabschiedete sich die Kleinkunstbühne Mons Tabor von der Wäller Kulturbühne – für immer. Wobei über „für immer“ noch zu reden sein wird. „Es war kein Nachwuchs zu finden, der die fünf in der Region bekannten Formate wie ‚Folk & Fools‘, ‚Musik in alten Dorfkirchen‘ oder die ‚Westerwälder Kabarettnacht‘ nicht zu vergessen ‚Varieté in Hübingen‘ und ‚Kabarett am Gelbach‘, ...
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungKultur

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren