Kleinkunstfestival Montabaur Abschied von Mons Tabor demonstriert, was fehlen wird Hans-Peter Metternich 15.11.2026, 18:00 Uhr

i Starke Stimme, sympathische Erscheinung und Rhythmus im Blut, so präsentierten sich die Sängerinnen der A-Cappella-Band „Die Medlz“ beim finalen Konzert der Kleinkunstbühne Mons Tabor. Hans-Peter Metternich

Die Kleinkunstbühne Mons Tabor hat sich mit der letzten Ausgabe von „Folk & Fools“ verabschiedet. Ein Nachwuchsproblem zwingt den Verein in Montabaur zum Aufhören – das Finale demonstrierte nun eindrucksvoll, was fehlen wird.

„Die Kleinkunstbühne geht – die Demokratie bleibt.“ Unter diesem Motto verabschiedete sich die Kleinkunstbühne Mons Tabor von der Wäller Kulturbühne – für immer. Wobei über „für immer“ noch zu reden sein wird. „Es war kein Nachwuchs zu finden, der die fünf in der Region bekannten Formate wie ‚Folk & Fools‘, ‚Musik in alten Dorfkirchen‘ oder die ‚Westerwälder Kabarettnacht‘ nicht zu vergessen ‚Varieté in Hübingen‘ und ‚Kabarett am Gelbach‘, ...







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