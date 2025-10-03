Nach dem Kneipenfestival an diesem Samstag ist Schluss in der Kellerkneipe in der Kirchstraße. Der Stress wurde zu groß, bei aller Traurigkeit fällt eine Last von der Wirtsfamilie. Ob es in einer der ältesten Kneipen der Stadt weitergeht, ist unklar.
Lesezeit 2 Minuten
Mit dem Alt-Montabaur schließt an diesem Wochenende eine der ältesten Kneipen in der Kreisstadt. Für Wirtin Susann Dittrich ist das Kneipenfestival ein „würdiger Rahmen“ für den Abschied von dem Lokal, das ihr Sohn Dominik Klein mit ihrer tatkräftigen Unterstützung und dem Deko-Talent seiner Schwester Sarah Klein dreieinhalb Jahre betrieben hat.