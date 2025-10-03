Traditionskneipe schließt Abschied vom Alt-Montabaur nur mit wasserfester Mascara 03.10.2025, 12:00 Uhr

i Wirtin Susann Dittrich, hier mit Teamkollege Robin, hat im Alt-Montabaur zwei Dartsclubs mitgegründet. Bald wird neben schönen Erinnerungen nur noch der Name DC Alt Montabaur vom Gründungsort bleiben, denn der Familienbetrieb von Dittrichs Sohn Dominik Klein schließt in der Nacht auf Sonntag seine Pforten. Katrin Maue-Klaeser

Nach dem Kneipenfestival an diesem Samstag ist Schluss in der Kellerkneipe in der Kirchstraße. Der Stress wurde zu groß, bei aller Traurigkeit fällt eine Last von der Wirtsfamilie. Ob es in einer der ältesten Kneipen der Stadt weitergeht, ist unklar.

Mit dem Alt-Montabaur schließt an diesem Wochenende eine der ältesten Kneipen in der Kreisstadt. Für Wirtin Susann Dittrich ist das Kneipenfestival ein „würdiger Rahmen“ für den Abschied von dem Lokal, das ihr Sohn Dominik Klein mit ihrer tatkräftigen Unterstützung und dem Deko-Talent seiner Schwester Sarah Klein dreieinhalb Jahre betrieben hat.







