Die dreifache Mutter Viktoria Kux hat sich ihren Herzenswunsch mit dem Kreativstudio „Create and Unwind“ (kreieren und erschaffen“) in Nauort erfüllt. Hier sollen Menschen zusammenkommen und vom Alltag abschalten – ganz ohne Vorkenntnisse.
Lesezeit 3 Minuten
Zwischen bunten Farben, Blumengestecken und Keramikformen hat sich Viktoria Kux ihren Herzenswunsch erfüllt: In Nauort hat die dreifache Mutter ihr eigenes Kreativstudio namens „Create and Unwind“ eröffnet – einen Ort, an dem Menschen zusammenkommen, entspannen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.