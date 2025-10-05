Inhaberin erfüllt sich Traum Abschalten vom Alltag: Kreativstudio in Nauort eröffnet Lena Bongard 05.10.2025, 19:37 Uhr

i Bei der Eröffnung von dem Kreativstudio „Create and Unwind“ durften groß und klein kreativ werden. Lena Bongard

Die dreifache Mutter Viktoria Kux hat sich ihren Herzenswunsch mit dem Kreativstudio „Create and Unwind“ (kreieren und erschaffen“) in Nauort erfüllt. Hier sollen Menschen zusammenkommen und vom Alltag abschalten – ganz ohne Vorkenntnisse.

Zwischen bunten Farben, Blumengestecken und Keramikformen hat sich Viktoria Kux ihren Herzenswunsch erfüllt: In Nauort hat die dreifache Mutter ihr eigenes Kreativstudio namens „Create and Unwind“ eröffnet – einen Ort, an dem Menschen zusammenkommen, entspannen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.







Artikel teilen

Artikel teilen