Inhaberin erfüllt sich Traum
Abschalten vom Alltag: Kreativstudio in Nauort eröffnet
Bei der Eröffnung von dem Kreativstudio „Create and Unwind“ durften groß und klein kreativ werden.
Lena Bongard

Die dreifache Mutter Viktoria Kux hat sich ihren Herzenswunsch mit dem Kreativstudio „Create and Unwind“ (kreieren und erschaffen“) in Nauort erfüllt. Hier sollen Menschen zusammenkommen und vom Alltag abschalten – ganz ohne Vorkenntnisse. 

Lesezeit 3 Minuten
Zwischen bunten Farben, Blumengestecken und Keramikformen hat sich Viktoria Kux ihren Herzenswunsch erfüllt: In Nauort hat die dreifache Mutter ihr eigenes Kreativstudio namens „Create and Unwind“ eröffnet – einen Ort, an dem Menschen zusammenkommen, entspannen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungWirtschaft

Top-News aus der Region