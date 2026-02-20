Sieben Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 5 bei der Landtagswahl dem Votum der Bürger. Eine von ihnen ist Alexandra Abresch-Cäsar. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich die Bewerberin von Bündnis90/Die Grünen selbst vor.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.

Alexandra Abresch-Cäsar tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 5 – Bad Marienberg/Westerburg für die Partei Bündnis90/Die Grünen an.