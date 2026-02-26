Grünen-Kandidatin Wahlkreis 5 Abresch-Cäsar: Es ist Zeit für eine progressive Politik Angela Baumeier 26.02.2026, 19:00 Uhr

i Alexandra Abresch-Cäsar sagt zu ihrem Lieblingsort Marienstatt: "Ich habe den schönsten Arbeitsplatz der Welt - und es ist ein wertvoller Ort, wo Begegnung stattfindet und Menschen Kraft für ihr Leben tanken können. Ob in der Schule, oder als Wallfahrtsort." Röder-Moldenhauer

Die Grünen-Politikerin nimmt in ihren Wahlkampf die Fragen der jungen Generation mit und setzt auf christliche Werte, die sie in den Zielen ihrer Partei wiederfindet. Die 56-Jährige ist bekennende Computerzockerin und liebt Musik und Sport.

Alexandra Abresch-Cäsar setzt auf progressive Politik. Als Landtagskandidatin bestreitet sie ihren ersten Wahlkampf für die Partei Bündnis 90/Die Grünen, der sie seit 2020 angehört. „Über die religiöse Schiene“ sei sie zur Politik gekommen, verrät die 56-Jährige, die Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft Christinnen/Religionen ist.







