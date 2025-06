Vielerorts im Westerwald verhindern Absperrungen und Warnbaken ein Durchkommen. Umwege müssen in Kauf genommen werden - wie in Heiligenroth, wo an einer Autobahnbrücke gewerkelt wird. Aber zumindest dort ist bald ein Ende der Arbeiten in Sicht.

Wer derzeit vom Industriegebiet Heiligenroth auf direktem Weg ins Dorf Heiligenroth fahren will, für den gibt es kein Durchkommen: Grund dafür sind Arbeiten der Autobahn GmbH an einer A3-Unterführung. Die Arbeiten sollen allerdings schon bald abgeschlossen sein.

Seit 19. Mai laufen laut der Niederlassung West der Autobahn GmbH, die im ICE-Gebiet in Montabaur ihren Sitz hat, die Arbeiten unterhalb der A3. Dafür musste aus Richtung Heiligenroth die Rheinstraße kurz hinter dem Abzweig zur Schul- und Lahnstraße voll gesperrt werden – sowohl für den motorisierten Verkehr als auch den Fuß- und Radverkehr. Vonseiten des Industriegebietes ist die Ausfahrt am Kreisverkehr in Richtung Rheinstraße gesperrt.

Kosten belaufen sich auf rund 230.000 Euro

Im Auftrag der Autobahnverwaltung werden an der Unterführung unterhalb der A3, die nur wenige Meter von den beiden Raststätten Heiligenroth und Montabaur entfernt liegt, Instandsetzungsarbeiten durchgeführt. So werden unter anderem abgeplatzter Beton beseitigt oder offene Stahlbewehrungen fachgerecht mit Korrosionsschutz versehen und im Anschluss wieder verschlossen. Hierfür musste die Unterführung unter anderem im Inneren eingerüstet werden.

Rund 230.000 Euro kosten die Arbeiten, die von einer Fachfirma durchgeführt werden, insgesamt, wie die Niederlassung West der Autobahn GmbH auf Anfrage mitteilt.

„Die Fertigstellung der Maßnahme ist für die 27. Kalenderwoche geplant.“

Stephanie Kühr-Gilles, Stabsstelle Unternehmenskommunikation der Niederlassung West

Noch etwas müssen sich unter anderem die Heiligenrother gedulden, bis sie wieder auf kürzestem Wege ins Industriegebiet zum Einkaufen oder Essen fahren können. „Die Fertigstellung der Maßnahme ist für die 27. Kalenderwoche geplant“, erklärt Stephanie Kühr-Gilles, von der Stabsstelle Unternehmenskommunikation der Niederlassung West. Damit sollen die Arbeiten zwischen dem 30. Juni und dem 6. Juli abgeschlossen sein – wenn die Witterung weiter mitspielt, wie es aktuell der Fall ist. Bis dahin führt die offizielle Umleitung vom Industriegebiet in Richtung Heiligenroth aus über die Kreisstraße 103 und von dort aus in die Rheinstraße von Heiligenroth und umgekehrt.

Die Maßnahme in Heiligenroth ist Teil eines Programms, in dem die Autobahn GmbH bis Mai 2026 an insgesamt sieben Unterführungsbauwerke entlang der Autobahn 3 zwischen den Anschlussstellen Diez und Ransbach-Baumbach Instandsetzungsarbeiten ausführen lässt. Die Arbeiten, die insgesamt rund 1,8 Millionen Euro kosten, finden weitestgehend unterhalb der A3 statt. Teilweise werden lediglich, wie auch im aktuellen Fall in Heiligenroth, Abdichtungs- und Asphaltarbeiten in Nachtarbeit auf der A3 selbst über den Unterführungen durchgeführt, wodurch der Verkehr geringfügig beeinträchtigt wird.

