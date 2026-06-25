Unfälle in Richtung Frankfurt A3 bei Heiligenroth bleibt die ganze Nacht ein Nadelöhr Katrin Maue-Klaeser 25.06.2026, 13:30 Uhr

i Die Verkehrsbehinderungen auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt bei Heiligenroth werden noch die ganze kommende Nacht anhalten: Die Fahrbahn wurde durch bei einem Unfall ausgelaufenen Kraftstoff beschädigt und muss in der Nacht saniert werden. Ralf Steube

Zwei Unfälle in zwölf Stunden legen den Verkehr auf der A3 lahm. Ausgelaufener Dieselkraftstoff hat den Asphalt beschädigt: In Fahrtrichtung Frankfurt bleiben zwei von drei Fahrstreifen bis zum Ende der Reparaturarbeiten gesperrt.

Zwischen drei Autos und einem Lastwagen hat es am Mittwochnachmittag gekracht auf der A3 bei Heiligenroth, die Fahrbahn in Richtung Frankfurt war für zwei Stunden voll gesperrt. Auf ein dort noch stehendes Absicherungsgespann der Autobahnmeisterei ist am frühen Donnerstagmorgen zudem ein Sattelzug aufgefahren – eine weitere Vollsperrung von dreistündiger Dauer mit langem Rückstau war die Folge.







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