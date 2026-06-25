Zwei Unfälle in zwölf Stunden legen den Verkehr auf der A3 lahm. Ausgelaufener Dieselkraftstoff hat den Asphalt beschädigt: In Fahrtrichtung Frankfurt bleiben zwei von drei Fahrstreifen bis zum Ende der Reparaturarbeiten gesperrt.
Lesezeit 2 Minuten
Zwischen drei Autos und einem Lastwagen hat es am Mittwochnachmittag gekracht auf der A3 bei Heiligenroth, die Fahrbahn in Richtung Frankfurt war für zwei Stunden voll gesperrt. Auf ein dort noch stehendes Absicherungsgespann der Autobahnmeisterei ist am frühen Donnerstagmorgen zudem ein Sattelzug aufgefahren – eine weitere Vollsperrung von dreistündiger Dauer mit langem Rückstau war die Folge.