Arbeiten dauern bis Ende 2029 A3: Bau der Grünbrücke bei Oberhaid startet in Kürze Camilla Härtewig 13.08.2026, 13:23 Uhr

i Über den Rastplatz Welschehahn sind die Rotorblätter für den Windpark Haiderbachhöhe angeliefert worden. Seit 11. August ist er nun wegen des Baus der Grünbrücke bei Oberhaid gesperrt. Voraussichtlich bis Ende 2029. Camilla Härtewig

An der A3 bei Oberhaid beginnt der Bau einer Grünbrücke. Bislang zerschnittene Lebensräume heimischer Wildtiere sollen damit wieder vernetzt werden. Autofahrer müssen sich auf Engpässe einstellen – und auf eine jahrelange Baustelle.

Die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes beginnt im September zwischen der Anschlussstelle (AS) Dierdorf und der AS Ransbach-Baumbach in Höhe der Ortsgemeinde Oberhaid mit dem Bau der lange geplanten Grünbrücke und realisiert damit die Überführung des Wildtierwechsels über die A3.







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