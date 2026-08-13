An der A3 bei Oberhaid beginnt der Bau einer Grünbrücke. Bislang zerschnittene Lebensräume heimischer Wildtiere sollen damit wieder vernetzt werden. Autofahrer müssen sich auf Engpässe einstellen – und auf eine jahrelange Baustelle.
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Die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes beginnt im September zwischen der Anschlussstelle (AS) Dierdorf und der AS Ransbach-Baumbach in Höhe der Ortsgemeinde Oberhaid mit dem Bau der lange geplanten Grünbrücke und realisiert damit die Überführung des Wildtierwechsels über die A3.