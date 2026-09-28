Sangesfreude im Westerwald A-cappella-Pop-Chor bereichert Montabaurs Musikszene Hans-Peter Metternich 28.09.2026, 07:00 Uhr

i Sangesfreude pur spiegelt sich bei den Sängerinnen des neuen Popchores Montabaur im B-05 wider. Hans-Peter Metternich

Bekannte Pop‑Hits ganz ohne Instrumente: In Montabaur formiert sich eine neue A‑cappella‑Gruppe und probt mittwochs im Haus Roßberg. Sangesfreudige sind herzlich zum Mitmachen eingeladen.

Ende des vergangenen Jahres hatte die Stimmbildnerin und Sängerin Isabel Lau die Idee, einen gemischten A-cappella-Pop-Chor zu gründen. Im Juni hat mit Unterstützung des Amateurmusikfonds des Bundes unter dem Mantel des Folklore-Chors Montabaur offiziell ein neuer Projektchor seine Arbeit aufgenommen.







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