Bekannte Pop‑Hits ganz ohne Instrumente: In Montabaur formiert sich eine neue A‑cappella‑Gruppe und probt mittwochs im Haus Roßberg. Sangesfreudige sind herzlich zum Mitmachen eingeladen.
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Ende des vergangenen Jahres hatte die Stimmbildnerin und Sängerin Isabel Lau die Idee, einen gemischten A-cappella-Pop-Chor zu gründen. Im Juni hat mit Unterstützung des Amateurmusikfonds des Bundes unter dem Mantel des Folklore-Chors Montabaur offiziell ein neuer Projektchor seine Arbeit aufgenommen.