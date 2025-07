i Hier ist der in Meudt wohnende Karl Will bei der Heuernte in der Gemarkung seines Geburtsortes Zehnhausen zu sehen, wo er jeden Quadratmeter mit dem Vornamen kennt. Bernd Dillmann

Karl Will macht Heu. Für den 90-Jährigen ist das nichts Besonderes. Hat er doch schon als Kind in Zehnhausen bei Wallmerod seiner Familie auf dem Feld geholfen. „Wir waren vier Kinder, der Vater (Albert Will) hat im Tonbergbau gearbeitet, die Mutter (Klara Will) war zu Hause“, berichtet er über seine Kindheit. Er wuchs in Zeiten auf, in denen es selbstverständlich war, dass jeder bei der Arbeit mithalf, auch die Kinder.

Seine Schulzeit absolvierte er in Berod bei Wallmerod auf der Volksschule. Alle Klassen wurden zusammen unterrichtet, es sei denn, der Lehrer hatte eine Aushilfe zur Seite. Dann kamen die höheren Klassen in einen Extraraum. 1949 war für Karl Will die Schulzeit vorbei. „In den Jahren gab es hier noch keine Betriebe, die ausgebildet haben. Ich blieb zu Hause und half mit“, berichtet er. Zu tun gab es genug, die Familie hatte nicht nur vier bis fünf Kühe, sondern auch immer Schweine im Stall, die als Ferkel angekauft und schlachtreif gefüttert wurden. „Die Schweine kamen einmal in ihrem Leben in die Muhl und wurden vor dem Schlachten gebadet“, erinnert sich Karl Will.

i Karl und Peter Will bei den Kühen auf der Weide in Meudt. Für den 90-Jährigen ist eine Leben ohne seine landwirtschaftliche Tätigkeit nicht denkbar. Angela Baumeier

Alles wurde noch ohne viel Technik gemeistert. Vormittags wurden zwei Kühe vorgespannt, nachmittags gewechselt, dann kamen die beiden anderen dran. Außerdem waren drei bis vier Kälber zu versorgen, und Hühner vervollständigten den Viehbestand. Die Felder waren kleine Parzellen, die Zeit der Flurbereinigung kam später. Angebaut wurden Kartoffeln, Getreide, Rüben fürs Vieh. „In den ersten Jahren wurde alles noch mit der Hand gemacht“, erzählt der 90-Jährige weiter und schüttelt sich ein wenig in Erinnerung an die schwere Zeit des Dreschens.

Ob er gerne als Kind mitgeholfen habe? „Das war halt der Werdegang der Zeit. Die Arbeit stand an – und dann musstest Du mit“, berichtet er. 1961 konnte die Familie dann einen Traktor kaufen, es folgte weitere Technik, auch ein neuer Stall wurde gebaut.

i Karl Will und seine Frau 2017 auf dem Lindenblütenfest in Zehnhausen. Dorthin kamen sie immer zum Gottesdienst sonntagmorgens vor dem Frühschoppen. Bernd Dillmann

Ab 1957 hat Karl Will dann auf der Tongrube in Boden gearbeitet – bis 1996. „Das hat sich alles so ergeben“, berichtet er, wie er sich die nötigen Fertigkeiten dazu erlernte. Anfangs wurde der Ton noch gegraben und in Loren verladen, später (Ende der 1960er-Jahre) kam der Bagger, den er fuhr.

1961 zog Karl Will nach Meudt. Er hatte 1958 seine Frau Rosemarie (Fluck), eine Meudterin, kennengelernt, die er 1961 heiratete. Das aus dem 18. Jahrhundert stammende Haus in der Gangolfusstraße wurde renoviert, heute würde man wohl das Fachwerk erhalten. Nebenbei wurde Landwirtschaft betrieben. Bis 2012 hatte die Familie eine Milchwirtschaft, dann stellte sie auf Mutterkuhhaltung um. Heute gibt es noch drei Kühe und Nachzucht, wobei der Betrieb seit 1996 auf den Sohn Peter läuft. Was nicht heißt, dass sich der Vater zur Ruhe setzen würde: „Das kriege ich noch ganz gut hin“, sagt Karl Will, auch wenn er „kräftemäßig“ schon die 90 Lenze merke. „Was anderes zu machen, das wäre zu langweilig“, sagt er und amüsiert sich bei dem Gedanken, dass er stattdessen etwas Spaziergänge unternehmen oder in ein Fitnessstudio gehen würde.

i Karl Will 2023 in Zehnhauen, unweit seines Elternhauses. Bernd Dillmann

Für Hobbys blieb bei diesen langen Arbeitstagen wenig Zeit. Aber in dem Männergesangsverein von Meudt und auch in dem Chor von Zehnhausen habe er mitgesungen, berichtet er. Und bekennt, dass er sich mit dem Nachlassen der körperlichen Kräfte nicht abfinden könne. Vor zehn Jahren konnte er noch Heuballen reichen, meint sein Sohn. Doch das gehe heute leider nicht mehr.

Auf der Eckbank der Küche liegt ein Stapel an Ausgaben der Westerwälder Zeitung. Die wird auch heute noch von Karl Will abends gelesen, früher geht es nicht, denn „davor habe ich zu tun!“, meint der Senior energisch, der sich alltäglich um die „paar Hühner“ kümmert, welche die Familie noch hat. Und er ist mit auf der Weide, wo die Kühe stehen – und auf dem Feld, um Heu zu machen.

i Der 90-jährige Karl Will bei der Heuernte. Bernd Dillmann

Und zu tun gab und gibt es für ihn immer genug. Da war der Broterwerb, auch das Vieh musste und muss versorgt , die Ernte eingebracht werden. Erst, als seine Kinder groß waren, konnten er und seine Frau (die leider 2019 starb) sich ein paar Urlaubsreisen gönnen und mit der Feuerwehr des Ortes an den Vier-Tages-Ausflügen teilnehmen, die mit dem Bus beispielsweise nach Österreich oder in die Schweiz führten.

Ob Karl Will mit seinem Leben zufrieden ist? Auch auf diese Frage antwortet er ganz pragmatisch mit einem Lächeln im Gesicht: „Ich muss es nehmen, wie es ist.“ Seine Tage sind von frühmorgens bis in den Abend gut gefüllt, zumal Tätigkeiten, die er früher so im Vorbeigehen machen konnte, heute viel länger dauern würden. „Er versteht die Freizeitmentalität vieler Menschen heute nicht“, fügt sein Sohn an. Dann würde er immer sagen: „Haben die alle nix zu tun?“

Bernd Dillmann zu seinem Heuerntefoto

Und das hat uns Bernd Dillmann zu seinem Foto geschrieben: „Wenn man davon ausgeht, dass der kleine Karl damals seinen Eltern Klara und Albert Will aus Zehnhausen im Alter von zehn Jahren bei der Heuernte schon helfen musste, so errechnet sich in diesen Tagen sein 80-jähriges-Heuernte-Jubiläum, was der bescheidene Mann natürlich nicht feiert. Es reicht eine Flasche Sprudel bei 38 Grad Hitze, und man muss sehen, dass der Wagen voll wird. Unterstützt wird er von seinem Sohn Peter und Helfer Benjamin. Karl ist bewusst, dass er einfach Glück hat, mit 90 Jahren noch so fit zu sein und dies nach einem langen, arbeitsreichen Leben mit allen Höhen und Tiefen, die unweigerlich kommen. bau