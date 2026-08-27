Kollision bei Nister 87-Jähriger missachtet Vorfahrt bei Unfall auf L281 Michael Fenstermacher 27.08.2026, 09:00 Uhr

i Heftig gekracht hat es am Montagnachmittag auf der L281 an der Einmündung Schneidmühle. Röder-Moldenhauer

Es war ein heftiger Crash auf der L281 bei Nister, der für eine Beifahrerin im Rettungshubschrauber endete. Nun hat die Polizei unserer Zeitung auf bislang offene Fragen zum Unfallhergang geantwortet.

Wie kam es zu dem heftigen Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der L281, nach dem eine Beifahrerin mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde? Es war ein klassischer Fall von Vorfahrtsmissachtung durch den Unfallverursacher, teilt die Polizei nun auf Anfrage mit, nachdem zunächst noch Fragen zum Unfallhergang offen geblieben waren.







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