Betonmischer überrollt Mann 85-Jähriger erleidet bei Unfall schwere Beinverletzung Katrin Maue-Klaeser 19.11.2026, 15:19 Uhr

i Ein Betonmischer hat auf einem Montabaurer Firmengelände einen 85-Jährigen überrollt (Symbolfoto). Der Mitarbeiter des Betriebs wurde dabei schwer an den Beinen verletzt und nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Hendrik Schmidt/dpa. picture alliance/dpa

Der Mitarbeiter eines Montabaurer Unternehmens am Alten Galgen ist von einem Betonmischer überrollt worden. Der Unfallhergang wird polizeilich untersucht, die Staatsanwaltschaft ermittelt jedoch nicht.

Bei einem dramatischen Unfall ist am Dienstagvormittag, 17. November, ein Mitarbeiter eines Montabaurer Betriebs von einem Betonmischer überrollt worden. Wie die Polizei auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt, erlitt der 85-Jährige aus der Verbandsgemeinde Wirges dabei gravierende Beinverletzungen.







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