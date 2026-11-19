Der Mitarbeiter eines Montabaurer Unternehmens am Alten Galgen ist von einem Betonmischer überrollt worden. Der Unfallhergang wird polizeilich untersucht, die Staatsanwaltschaft ermittelt jedoch nicht.
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Bei einem dramatischen Unfall ist am Dienstagvormittag, 17. November, ein Mitarbeiter eines Montabaurer Betriebs von einem Betonmischer überrollt worden. Wie die Polizei auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt, erlitt der 85-Jährige aus der Verbandsgemeinde Wirges dabei gravierende Beinverletzungen.