Windpark Haiderbachhöhe 78 Meter langes Rotorblatt schwebt in den Himmel Camilla Härtewig 15.09.2026, 21:00 Uhr

i Das erste Rotorblatt schwebt in luftigen Höhen in Richtung Nabe und wird an der Windenergieanlage 06 im Windpark Haiderbachhöhe montiert. Stefan Heuer/BayWa r.e.

Im Windpark Haiderbachhöhe bei Ransbach-Baumbach geht es hoch hinaus: Ein 78 Meter langes Rotorblatt schwebt am Großkran in Richtung Nabe. Für die Monteure zählt dabei vor allem eines: möglichst wenig Wind.

Die Sonne strahlt, kaum ein Lüftchen bewegt sich. Endlich herrschen Bedingungen, auf die die Monteure gewartet haben. Gegen Mittag wird es ernst: Langsam hebt sich das erste Rotorblatt vom Boden ab. Meter für Meter schwebt der 78 Meter lange Windradflügel in Richtung Himmel.







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