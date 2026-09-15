Windpark Haiderbachhöhe
78 Meter langes Rotorblatt schwebt in den Himmel
Das erste Rotorblatt schwebt in luftigen Höhen in Richtung Nabe und wird an der Windenergieanlage 06 im Windpark Haiderbachhöhe
Das erste Rotorblatt schwebt in luftigen Höhen in Richtung Nabe und wird an der Windenergieanlage 06 im Windpark Haiderbachhöhe montiert.
Stefan Heuer/BayWa r.e.

Im Windpark Haiderbachhöhe bei Ransbach-Baumbach geht es hoch hinaus: Ein 78 Meter langes Rotorblatt schwebt am Großkran in Richtung Nabe. Für die Monteure zählt dabei vor allem eines: möglichst wenig Wind.

Lesezeit 2 Minuten
Die Sonne strahlt, kaum ein Lüftchen bewegt sich. Endlich herrschen Bedingungen, auf die die Monteure gewartet haben. Gegen Mittag wird es ernst: Langsam hebt sich das erste Rotorblatt vom Boden ab. Meter für Meter schwebt der 78 Meter lange Windradflügel in Richtung Himmel.
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