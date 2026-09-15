Im Windpark Haiderbachhöhe bei Ransbach-Baumbach geht es hoch hinaus: Ein 78 Meter langes Rotorblatt schwebt am Großkran in Richtung Nabe. Für die Monteure zählt dabei vor allem eines: möglichst wenig Wind.
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Die Sonne strahlt, kaum ein Lüftchen bewegt sich. Endlich herrschen Bedingungen, auf die die Monteure gewartet haben. Gegen Mittag wird es ernst: Langsam hebt sich das erste Rotorblatt vom Boden ab. Meter für Meter schwebt der 78 Meter lange Windradflügel in Richtung Himmel.