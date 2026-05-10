Konzert in Ransbach-Baumbach 750 Fans und Freunde feiern Tenor Johannes Kalpers Hans-Peter Metternich 10.05.2026, 20:00 Uhr

i Der Tenor Johannes Kalpers, der auf 50 Jahre Bühnenpräsenz zurückblicken kann, genoss am Samstagabend in der Stadthalle von Ransbach-Baumbach die Wertschätzung von 750 Freunden und Fans. Hans-Peter Metternich

Wenn auch Florian Silbereisen und Frank Elstner Glückwünsche per Videobotschaft schicken, muss es um einen Großen der Kulturszene gehen: Tenor Johannes Kalpers feierte in Ransbach-Baumbach runden Geburtstag und Bühnenjubiläum.

„Musik ist meine Welt“: Wenn einer diese Behauptung aufstellen kann, dann ist das der Tenor Johannes Kalpers, der in diesem Jahr auf 50 Jahre Bühnenpräsenz zurückblicken kann. Der „Junge aus dem Westerwald“ – wie er sich selbst sieht, denn er hat die Heimatverbundenheit nie verloren – feierte am Samstag in der Stadthalle von Ransbach Baumbach mit 750 Freunden und Fans nicht nur sein Bühnenjubiläum, sondern auch seinen 60.







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