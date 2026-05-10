Konzert in Ransbach-Baumbach
750 Fans und Freunde feiern Tenor Johannes Kalpers
Der Tenor Johannes Kalpers, der auf 50 Jahre Bühnenpräsenz zurückblicken kann, genoss am Samstagabend in der Stadthalle von Rans
Der Tenor Johannes Kalpers, der auf 50 Jahre Bühnenpräsenz zurückblicken kann, genoss am Samstagabend in der Stadthalle von Ransbach-Baumbach die Wertschätzung von 750 Freunden und Fans.
Hans-Peter Metternich

Wenn auch Florian Silbereisen und Frank Elstner Glückwünsche per Videobotschaft schicken, muss es um einen Großen der Kulturszene gehen: Tenor Johannes Kalpers feierte in Ransbach-Baumbach runden Geburtstag und Bühnenjubiläum.

Lesezeit 3 Minuten
„Musik ist meine Welt“: Wenn einer diese Behauptung aufstellen kann, dann ist das der Tenor Johannes Kalpers, der in diesem Jahr auf 50 Jahre Bühnenpräsenz zurückblicken kann. Der „Junge aus dem Westerwald“ – wie er sich selbst sieht, denn er hat die Heimatverbundenheit nie verloren – feierte am Samstag in der Stadthalle von Ransbach Baumbach mit 750 Freunden und Fans nicht nur sein Bühnenjubiläum, sondern auch seinen 60.

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