Wenn auch Florian Silbereisen und Frank Elstner Glückwünsche per Videobotschaft schicken, muss es um einen Großen der Kulturszene gehen: Tenor Johannes Kalpers feierte in Ransbach-Baumbach runden Geburtstag und Bühnenjubiläum.
Lesezeit 3 Minuten
„Musik ist meine Welt“: Wenn einer diese Behauptung aufstellen kann, dann ist das der Tenor Johannes Kalpers, der in diesem Jahr auf 50 Jahre Bühnenpräsenz zurückblicken kann. Der „Junge aus dem Westerwald“ – wie er sich selbst sieht, denn er hat die Heimatverbundenheit nie verloren – feierte am Samstag in der Stadthalle von Ransbach Baumbach mit 750 Freunden und Fans nicht nur sein Bühnenjubiläum, sondern auch seinen 60.