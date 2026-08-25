VG Ransbach-Baumbach 67 Unwettereinsätze halten die Feuerwehr auf Trab Camilla Härtewig 25.08.2026, 19:00 Uhr

i Auch in der Stadt Ransbach-Baumbach hat das jüngste Unwetter viele Schäden angerichtet. Camilla Härtewig

67 Einsätze, bis zu 150 Kräfte und abgedeckte Dächer: Die Sturmnacht hat auch die Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach schwer getroffen. Bürgermeister Michael Merz ist vor allem erleichtert, dass niemand verletzt wurde.

Das heftige Unwetter hat auch die Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach in der Nacht zum Donnerstag schwer getroffen. Auf Nachfrage unserer Zeitung teilt Bürgermeister Michael Merz mit, dass die Feuerwehren zwischen 19.41 Uhr am Mittwoch und 20.50 Uhr am Donnerstag insgesamt 67 Unwettereinsätze a barbeiten mussten.







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