Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der B255 zwischen Höhn und Ailertchen ist ein 61-Jähriger Motorradfahrer noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen. Er war mit einem Autofahrer kollidiert, nach dem dieser abgebremst hatte.

Ein Mann ist bei einem Verkehrsunfall am Montag, den 25. August, tödlich verunglückt und noch am Unfallort aufgrund der Schwere seiner Verletzungen gestorben. Der Unfall ereignete sich gegen 13:55 Uhr auf der B255 zwischen den Ortslagen Höhn und Ailertchen, wie die Polizeiinspektion Westerburg in einer Pressemeldung informiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 24-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug die Bundesstraße 255 aus Richtung Höhn in Fahrtrichtung Ailertchen. Der 61-jährige Motorradfahrer fuhr hinter ihm. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache bremste der Wagen des 24-Jährigen ab. Dadurch kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Ersthelfer begannen unmittelbar danach mit der Reanimation des verletzten Motorradfahrers. Der Mann aus der Verbandsgemeinde Westerburg erlag jedoch noch an der Unfallörtlichkeit seinen schweren Verletzungen.

Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Westerburg melden

Der 24-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Bundesstraße war zwecks Unfallaufnahme für etwa fünf Stunden für den Verkehr voll gesperrt. Auf Anfrage unserer Zeitung teilt die Polizeiinspektion Westerburg mit, dass derzeit in alle Richtungen zum Unfall ermittelt werde. Aufgrund der frühzeitigen und großflächigen Umleitung durch die zuständige Straßenmeisterei kam es nicht zu weiteren größeren Verkehrsbelastungen, teilt die Polizei weiter auf Anfrage mit.

Zeugen, die sich noch nicht bei der Polizeiinspektion Westerburg zum Unfallhergang gemeldet haben, können sich an die Polizei wenden unter der Telefonnummer 02663/98050.