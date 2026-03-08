Freizeitaktion im Westerwald
600 Gäste genießen bei RZ-Winterwandern Frühlingswetter
Daumen hoch für die geführten Rundwanderungen durch den Hachenburger Westerwald beim RZ-Winterwandertag mit Start und Ziel an der Westerwald-Brauerei.
Beim RZ-Winterwandertag genossen rund 600 Teilnehmer auf sieben verschiedenen geführten Strecken und einer individuellen Rundtour nicht nur das herrliche Vorfrühlingswetter, sondern auch die traumhaft schöne Landschaft des Hachenburger Westerwaldes.

Damit hatte wahrscheinlich keiner gerechnet, auch wenn der in diesem Jahr zum wiederholten Mal späte Termin des RZ-Winterwandertages zumindest die Chance auf milderes Wetter als Anfang Januar bot: perfektes Vorfrühlings-Wanderwetter. Denn eigentlich hatte die große Gemeinschaftsaktion unserer Zeitung mit dem Westerwald Touristik-Service (WTS), der Westerwald-Brauerei, der Touristinformation Hachenburger Westerwald und Typisch Westerwald vor elf ...

