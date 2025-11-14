Geschulte Westerwälder Stimmen 60 Jahre und kein bisschen leise 14.11.2025, 12:00 Uhr

i Mit dem Konzert in der voll besetzten Dorfgaststätte „Wallis“ in Alpenrod feierte der Gemischte Chor Frohsinn Hirtscheid ein klingendes Geburtstagsfest. Röder-Moldenhauer

Der Gemischte Chor Frohsinn Hirtscheid feiert runden Geburtstag mit einem Konzert, bei dem Chorleiterin Edda Sevenich durch die Geschichte des Geburtstagskindes führt.

Einen bunten Strauß aus 60 Jahren Chorgesang hatte der Gemischte Chor Frohsinn Hirtscheid bei seinem Konzert zum runden Geburtstag in der voll besetzten Dorfgaststätte „Wallis“ in Alpenrod im Gepäck. Nach der Begrüßung durch die Vereinsvorsitzende Katharina Kühn, führte Chorleiterin Edda Sevenich durch die Geschichte des Chores und fand zu jeder Zeit und Stimmung ein passendes Lied.







Artikel teilen

Artikel teilen