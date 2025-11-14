Geschulte Westerwälder Stimmen: 60 Jahre und kein bisschen leise
Der Gemischte Chor Frohsinn Hirtscheid feiert runden Geburtstag mit einem Konzert, bei dem Chorleiterin Edda Sevenich durch die Geschichte des Geburtstagskindes führt.
Einen bunten Strauß aus 60 Jahren Chorgesang hatte der Gemischte Chor Frohsinn Hirtscheid bei seinem Konzert zum runden Geburtstag in der voll besetzten Dorfgaststätte „Wallis“ in Alpenrod im Gepäck. Nach der Begrüßung durch die Vereinsvorsitzende Katharina Kühn, führte Chorleiterin Edda Sevenich durch die Geschichte des Chores und fand zu jeder Zeit und Stimmung ein passendes Lied.