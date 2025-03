Der achte RZ-Winterwandertag ging zwar wetterbedingt mit zwei Monaten Verspätung an den Start, brachte aber bei herrlichem Wetter rund 550 Teilnehmer auf die Beine. Zum ersten Mal war die Westerwald-Brauerei in Hachenburg der Dreh- und Angelpunkt.

Da hatten die Wäller wirklich Glück: Der achte RZ-Winterwandertag, der ja für den ersten Sonntag im neuen Jahr geplant war, aber wegen Eisregen auf den letzten Wintersonntag verschoben worden war, brachte bei herrlichem Wetter rund 550 Teilnehmer auf die Beine. Zur Auswahl standen sieben unterschiedliche Touren.

Sechs davon wurden von versierten Wanderführern begleitet, die meist beim Westerwald-Verein ausgebildet worden waren und gemeinsam mit Rainer Lemmer die Strecken bei Vorwanderungen erkundet hatten. Zudem stand eine selbst organisierte Wanderung auf den Hachenburger Löwenpfädchen als siebte Möglichkeit auf dem Programm.

i Beim Bilder-Suchspiel hatten die Kinder den Sorgenelefant recht schnell entdeckt. Markus Müller

Neu war in diesem Jahr nicht nur die Westerwald-Brauerei als Ausgangs- und Endpunkt der Strecken, sondern auch eine eigens angebotene Tour für Familien mit Kindern. Aufgeteilt auf zwei Gruppen, konnten sich die jungen und erwachsenen Teilnehmer auf eine 4,5 Kilometer lange, erlebnisreiche Tour durch Hachenburg aufmachen, bei der es auch allerlei Überraschungen gab.

Wir haben uns einfach mal der Gruppe angeschlossen, die von den Wanderführerinnen Roswitha Fischer (Burglahr) und Christine Grabowsky (Altenkirchen) begleitet wurden. Auf der jungen Seite mit dabei waren Rosalie, Mila und Maya (alle 4 Jahre alt), Pauline und Constantin (beide 5), Milo (6), Ida und Leon (beide 7) , Leni, Henrik und Lisa (alle 8), Milena (10) und Hanna (11). Sie kamen aus Westerwälder Orten wie Alpenrod, Kaden, Staudt, Höchstenbach oder Heiligenroth, aber auch aus Weilrod im Taunus.

i Im Burggarten hatte eine gute Fee der Westerwald Brauerei Erfrischungsgetränke bereitgestellt. Markus Müller

Gleich zu Beginn hatten die beiden Wanderführerinnen eine Aufgabe für sie: Die Kinder erhielten Fotos mit kleinen oder auch größeren Sehenswürdigkeiten in Hachenburg, nach denen sie suchen sollten. Die Tour begann mit einer Runde um den kleinen Weiher direkt an der Brauerei und führte dann am alten Stollen vorbei, in dem früher das Eis aufbewahrt wurde, das man zum Kühlen des Biers benötigte.

Dann ging es in den Stadtkern Löwenstadt, wo es zum Beispiel einen die Sorgen tragenden Elefanten und den goldenen Löwen zu entdecken galt. Etwas schwieriger zu finden war ein Teil der Inneneinrichtung der Touristinfo oder die kleinen Plaketten, mit denen die Löwenpfädchen markiert sind. Für die Kinder, die mit Feuereifer bei der Sache waren, war aber auch das kein Problem. Und wie einige Eltern berichteten, machten auch sie immer wieder neue Entdeckungen, oder es war sogar ihr erster Besuch in Hachenburg.

i Am Ende der Familientour gab es für alle teilnehmenden Kinder eine gut gefüllte Überraschungstasche. Markus Müller

Im Burggarten wartete eine Fee der Brauerei schon mit einem kleinen Stand mit Erfrischungsgetränken, an denen sich alle kostenlos bedienen konnten. Für ihre Unterwegsverpflegung hatten die Eltern gesorgt und tischten sie jetzt in der Sonne auf, während der Nachwuchs kurz die Geräte auf dem Spielplatz ausprobieren konnte. Auf einem anderen Weg ging es dann zurück zur Brauerei, wo auf jeden kleinen Wanderer eine gut bestückte Überraschungstüte und Kinderschminken sowie auf alle leckere Kartoffelsuppe, heiße Würstchen, Brezeln und natürlich jede Menge kühle Getränke warteten.

Wanderführer, Brauerei-Mitarbeiter und mehr im Einsatz

Veranstaltet wurde der RZ-Winterwandertag von unserer Zeitung in Zusammenarbeit mit dem Westerwald Touristikservice, der Westerwald-Brauerei, der Touristinformation Hachenburger Westerwald und Typisch Westerwald. Als Wanderführerinnen und Wanderführer fungierten Alexandra Schmidt, Stefan Gilg, Christine Grabowsky, Roswitha Fischer, Armin Wagner, Margot Wagner, Valeska Helfert, Alexandra Schwarze, Stefanie und Carsten Hentrich, Klaus Treude, Ralf Sauer, Ullrich und Ursula Schmack, Jupp Rüth, Peter Lehnert, Christian Klein, Rainer Lemmer, Gaby Jettkant und Stephan Kohl. Den Infostand unserer Zeitung betreuten Johanna Berns, Sophie Willems und Julia Lenz, die von Westerwald Tourismus, Hachenburger Westerwald und Westerwald-Verein Katrin Cramer, Tanja Welters und Jutta Heibel. Für die perfekte Betreuung der vielen Gäste und die Versorgung mit Speis und Trank waren die vielen Mitarbeiter der Brauerei im unermüdlichen Einsatz. mm