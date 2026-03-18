Neues bei Westerwald-Brauerei 550 Besucher erleben Start von innovativer Abfüllanlage Markus Eschenauer 18.03.2026, 10:00 Uhr

i Großes Spektakel bei der Westerwald-Brauerei in Hachenburg: Am vergangenen Samstag wurde die neue Flaschenabfüllanlage offiziell eröffnet. Roeder-Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Es ist ein besonderes Erlebnis für Mitarbeiter und Familien bei der Westerwald-Brauerei gewesen. Rund 70 Firmen haben an Bau und Installation mitgeholfen, um die neue Flaschenabfüllanlage erfolgreich an den Start zu bringen. Das wurde gefeiert.

Mit rund 550 Gästen hat die Westerwald-Brauerei die Eröffnung ihrer neuen Flaschenfüllerei gefeiert. Im Mittelpunkt standen dabei vor allem die Menschen, die dieses Projekt möglich gemacht haben: die eigenen Mitarbeitenden mit ihren Familien sowie die zahlreichen Partnerunternehmen, die in den vergangenen zwölf Monaten an der Umsetzung beteiligt waren, erklärt Geschäftsführer Jens Geimer gegenüber unserer Zeitung und zieht zu dem regionalen ...







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