Aktion in Daubach 55 Freiwillige sammeln 110 Kilogramm Müll Mariam Nasiripour 22.04.2026, 12:00 Uhr

i Auch in diesem Jahr wurden Gutscheine im Wert von je 200 Euro für Obstbaumhochstämme an fünf Gemeinden verteilt. Die Lose wurden von Kindern gezogen. Mariam Nasiripour

Altreifen, Feuerlöscher, andere Unrat: Damit unsere Umwelt sauber bleibt, gibt es seit Jahren die kreisweite Aktion „Saubere Landschaft“. Nach zwölf Jahren hat diese wieder in der Ortsgemeinde Daubach stattgefunden.

55 freiwillige Helfer haben am vergangenen Samstag in Daubach bei der kreisweiten Aktion „Saubere Landschaft“ mitgemacht und 110 Kilogramm Müll sowie fünf Autoreifen gesammelt. Die Müllsäcke und Handschuhe hatte die Westerwälder Abfallwirtschaft (WAB) gestellt, die die vollen Müllsäcke im Anschluss entsorgte.







Artikel teilen

Artikel teilen