Altreifen, Feuerlöscher, andere Unrat: Damit unsere Umwelt sauber bleibt, gibt es seit Jahren die kreisweite Aktion „Saubere Landschaft“. Nach zwölf Jahren hat diese wieder in der Ortsgemeinde Daubach stattgefunden.
Lesezeit 1 Minute
55 freiwillige Helfer haben am vergangenen Samstag in Daubach bei der kreisweiten Aktion „Saubere Landschaft“ mitgemacht und 110 Kilogramm Müll sowie fünf Autoreifen gesammelt. Die Müllsäcke und Handschuhe hatte die Westerwälder Abfallwirtschaft (WAB) gestellt, die die vollen Müllsäcke im Anschluss entsorgte.