Aus Auto geschleudert 52-jährige Frau aus Unnau stirbt bei Verkehrsunfall 09.06.2026, 11:40 Uhr

i Nachdem sich der Unfallwagen mehrfach auf der L293 zwischen Unnau und Zinhain überschlagen hatte, kam er schließlich auf dem Dach zum Liegen. Während der Überschläge wurde das 52-jährige Todesopfer vermutlich aus dem Auto geschleudert und unter dem Pkw eingeklemmt. Röder-Moldenhauer

Ein Todesopfer, ein Schwerstverletzter und eine Leichtverletzte: Das ist die erschreckende Bilanz nach einem Verkehrsunfall am Montag in Unnau.

Bei einem Unfall auf der L293 zwischen Unnau und Zinhain ist am Montagabend eine 52-jährige Frau aus Unnau tödlich verletzt worden. Insgesamt befanden sich laut Polizei Hachenburg drei Personen in dem verunglückten Auto. Der 54-jährige Fahrer sei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden.







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