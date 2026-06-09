Aus Auto geschleudert
52-jährige Frau aus Unnau stirbt bei Verkehrsunfall
Nachdem sich der Unfallwagen mehrfach auf der L293 zwischen Unnau und Zinhain überschlagen hatte, kam er schließlich auf dem Dac
Nachdem sich der Unfallwagen mehrfach auf der L293 zwischen Unnau und Zinhain überschlagen hatte, kam er schließlich auf dem Dach zum Liegen. Während der Überschläge wurde das 52-jährige Todesopfer vermutlich aus dem Auto geschleudert und unter dem Pkw eingeklemmt.
Röder-Moldenhauer

Ein Todesopfer, ein Schwerstverletzter und eine Leichtverletzte: Das ist die erschreckende Bilanz nach einem Verkehrsunfall am Montag in Unnau.

Lesezeit 1 Minute
Bei einem Unfall auf der L293 zwischen Unnau und Zinhain ist am Montagabend eine 52-jährige Frau aus Unnau tödlich verletzt worden. Insgesamt befanden sich laut Polizei Hachenburg drei Personen in dem verunglückten Auto. Der 54-jährige Fahrer sei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden.

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