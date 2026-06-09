52-jährige Frau aus Unnau stirbt bei Verkehrsunfall
Ein Todesopfer, ein Schwerstverletzter und eine Leichtverletzte: Das ist die erschreckende Bilanz nach einem Verkehrsunfall am Montag in Unnau.
Lesezeit 1 Minute
Bei einem Unfall auf der L293 zwischen Unnau und Zinhain ist am Montagabend eine 52-jährige Frau aus Unnau tödlich verletzt worden. Insgesamt befanden sich laut Polizei Hachenburg drei Personen in dem verunglückten Auto. Der 54-jährige Fahrer sei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden.