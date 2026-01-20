Ära endet Ende August 50 Jahre Normann: Traditionsmodehaus schließt Camilla Härtewig 20.01.2026, 14:00 Uhr

i Im November 1992 wurde Richtfest für das Kaufhaus Normann gefeiert. Auf dem Bild unter anderem: Kurt Normann (4. von links), der heutige Inhaber Dirk Normann (5. von links) und der damalige Bürgermeister Gottfried Dahm (Bildmitte). Bildarchiv Westerwälder Zeitung

Das Modehaus Normann prägt seit Jahrzehnten den Marktplatz von Ransbach-Baumbach. Nun schließt der Familienbetrieb Ende August – trotz des bevorstehenden Jubiläums. Geschäftsführer Dirk Normann nennt unter anderem Personalprobleme als Grund.

Die Neuigkeit hat die Ransbach-Baumbacher erschüttert: Das zentral am Marktplatz gelegene und stadtbildprägende Modehaus Normann, das in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiern könnte, schließt Ende August. Dirk Normann nennt unter anderem Personalprobleme als eine der Ursachen.







