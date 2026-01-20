Das Modehaus Normann prägt seit Jahrzehnten den Marktplatz von Ransbach-Baumbach. Nun schließt der Familienbetrieb Ende August – trotz des bevorstehenden Jubiläums. Geschäftsführer Dirk Normann nennt unter anderem Personalprobleme als Grund.
Die Neuigkeit hat die Ransbach-Baumbacher erschüttert: Das zentral am Marktplatz gelegene und stadtbildprägende Modehaus Normann, das in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiern könnte, schließt Ende August. Dirk Normann nennt unter anderem Personalprobleme als eine der Ursachen.