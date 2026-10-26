Fünf Jahrzehnte am Dirigentenpult: Werner Blatt verabschiedete sich mit einem bewegenden Konzert von „seinem“ Heiligenrother Frauenchor, den er 40 Jahre leitete. Die Region feierte ein Lebenswerk voller Musik, Dank und überraschender Gesten.
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Der Chorverband Rheinland-Pfalz hat Werner Blatt für insgesamt 50 Jahre Chorleitertätigkeit geehrt. Das berauschende und emotionale Konzert am Samstagabend in der Vogelsanghalle erwies dem scheidenden Chorleiter, der 40 Jahre dem Heiligenrother Frauenchor als Dirigent vorstand, die gebührende Reverenz.