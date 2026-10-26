Jubiläum im Westerwald 50 Jahre Chorleiter: Auszeichnung für Werner Blatt Hans-Peter Metternich 26.10.2026, 18:00 Uhr

i Die Vorsitzende des Chorverbandes Westerwald, Tanja Machalet, zeichnete Werner Blatt mit der Urkunde und dem Ehrenzeichen des Chorverbandes Rheinland-Pfalz für 50 Jahre Chorleitertätigkeit aus. Hans-Peter Metternich

Fünf Jahrzehnte am Dirigentenpult: Werner Blatt verabschiedete sich mit einem bewegenden Konzert von „seinem“ Heiligenrother Frauenchor, den er 40 Jahre leitete. Die Region feierte ein Lebenswerk voller Musik, Dank und überraschender Gesten.

Der Chorverband Rheinland-Pfalz hat Werner Blatt für insgesamt 50 Jahre Chorleitertätigkeit geehrt. Das berauschende und emotionale Konzert am Samstagabend in der Vogelsanghalle erwies dem scheidenden Chorleiter, der 40 Jahre dem Heiligenrother Frauenchor als Dirigent vorstand, die gebührende Reverenz.







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