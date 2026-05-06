Alleinunfall auf der B414 49-jährige Frau wird bei Norken schwer verletzt Nadja Hoffmann-Heidrich 06.05.2026, 19:10 Uhr

i Insgesamt 20 Kräfte der Feuerwehren aus Norken und Kirburg waren bei einem Unfall am Mittwochnachmittag auf der B414 im Einsatz. Eine 49-jährige Autofahrerin wurde bei dem Alleinunfall schwer verletzt. Wehrleitung VG Bad Marienberg

Wegen eines schweren Unfalls musste die B414 bei Norken am Mittwochnachmittag für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Bei einem Alleinunfall auf der B414 bei Norken ist am Mittwochnachmittag eine 49-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Die Alarmierung erfolgte laut dem stellvertretenden Wehrleiter der VG Bad Marienberg, Tobias Schüler, um 16.30 Uhr. Wegen Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die Bundesstraße in diesem Bereich noch bis in die Abendstunden voll gesperrt.







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