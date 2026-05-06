Wegen eines schweren Unfalls musste die B414 bei Norken am Mittwochnachmittag für mehrere Stunden voll gesperrt werden.
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Bei einem Alleinunfall auf der B414 bei Norken ist am Mittwochnachmittag eine 49-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Die Alarmierung erfolgte laut dem stellvertretenden Wehrleiter der VG Bad Marienberg, Tobias Schüler, um 16.30 Uhr. Wegen Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die Bundesstraße in diesem Bereich noch bis in die Abendstunden voll gesperrt.