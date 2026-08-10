Abschied vom Handwerk 48 Jahre in der Backstube: Kai Molzberger geht in Rente Lena Bongard 10.08.2026, 16:00 Uhr

i Kai Molzberger und Ramón Garcia sind seit vielen Jahren ein Team in der Backstube gewesen. Lena Bongard

Sein ganzes Berufsleben lang hat Kai Molzberger in der Bäckerei Garcia in Westerburg gearbeitet. Nun ist der Bäcker im Ruhestand – und blickt auf ein erfüllendes Handwerk, Teamgeist und früher Morgenstunden zurück.

Seine Geschichte in der Bäckerei Garcia beginnt 1978, als Kai Molzberger dort seine Lehre beginnt. „Mein Vater hat sich 1977 selbstständig gemacht, Kai war sein erster Lehrling“, weiß Ramón Garcia, der nun den Betrieb leitet. Die Entscheidung, Bäcker zu werden, ist Molzberger als Jugendlicher leicht gefallen: „Mit Öl wollte ich nichts zu tun haben und auch nicht auf dem Dach herumkrabbeln“, erklärt er scherzhaft – seine Wahl fällt also auf das ...







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