Aus bislang noch unbekannter Ursache ist ein 43 Jahre alter Mann am Sonntagabend mit seinem Wagen bei Langenbach b.K. von der Fahrbahn abgekommen und gestorben.

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Sonntagabend ein 43-jähriger Mann auf der Kreisstraße 27 zwischen Langenbach b.K. und Neunkhausen ums Leben gekommen. Das meldet die Polizei Hachenburg.

Die Rettungsleitstelle wurde laut Pressemitteilung gegen 20 Uhr darüber informiert, dass an der besagten Unfallstelle ein total beschädigter Pkw aufgefunden worden sei. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war der Pkw vermutlich alleinbeteiligt und kam aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam im Feld zum Liegen. Der 43-jährige Fahrer sei noch an der Unfallstelle gestorben. Die Unfallermittlungen dauern an.

i Wie es zu dem tödlichen Unfall am Sonntagabend kam, ist noch nicht klar. Die Ermittlungen dauern an. Röder-Moldenhauer

Im Einsatz waren neben der Polizei Hachenburg und den Kräften des Rettungsdienstes samt Notarzt die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden Norken, Langenbach, Kirburg und Neunkhausen sowie die Drohnen- Einheit der Freiwilligen Feuerwehr Rosenheim.