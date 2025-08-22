Sie hatten beide Interesse an derselben Frau und gerieten in Streit. Am Ende landete einer der beiden Männer auf der Intensivstation in Dernbach und der andere in Montabaur vor Gericht.

Ein 42-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Hachenburg ist nach einem potenziell lebensgefährlichen Messerstich zu einer 18-monatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Zudem muss er 100 Stunden Sozialdienst leisten. Das Opfer des Mannes, ein 60-jähriger Bekannter aus dem Kreis Altenkirchen, hat den Messerstich in den Bauch zwar überlebt und keine bleibenden Schäden davongetragen. Wie bei der Verhandlung vor dem Schöffengericht in Montabaur deutlich wurde, hätte die Sache aber auch anders enden können.

„Ich schnorre mich so durch.“

Der Angeklagte auf die Frage, wie er seinen Lebensunterhalt bestreitet.

Rückblick: Es ist ein Abend im November 2024. In einem Dorf in der VG Hachenburg treffen sich einige Freunde und Bekannte in einer Wohnung, um Karten zu spielen – unter ihnen auch der 60-Jährige aus dem AK-Land. Zu vorgerückter Stunde erfährt er, dass auch der 42-Jährige auf dem Weg zur Wohnung ist. Die beiden Männer hatten schon einmal Streit.

Der 60-Jährige will den 42-Jährigen auf der Straße zur Rede stellen und verhindern, dass dieser zur Gruppe kommt. Doch die Situation eskaliert. Der 60-Jährige schlägt mit der Faust auf den Angeklagten ein. Dieser zückt plötzlich ein Messer und rammt es dem älteren Bekannten mit Wucht in den Bauch. Anschließend flüchtet er zu Fuß.

Als der Verletzte zurück in die Wohnung kommt, hat er Glück, dass eine Krankenschwester anwesend ist. Sie versorgt die Wunde schnell mit einem Druckverband. Im Dernbacher Krankenhaus wird später festgestellt, dass die Stichwunde etwa fünf Zentimeter tief und drei Zentimeter breit ist. Der 60-Jährige muss operiert und auf der Intensivstation behandelt werden. Glücklicherweise ist kein lebenswichtiges Organ verletzt. Noch Monate später leidet der Mann unter Albträumen.

In dieselbe Frau verliebt?

In Montabaur kam nun ans Licht, dass die Beteiligten unter dem Einfluss von Rauschmitteln standen. Eine 38-jährige Zeugin gab an, dass große Mengen Bier und Wodka getrunken wurden. „Ich war an dem Abend schwer benebelt“, so die Frau. Auslöser des Konflikts sei Eifersucht gewesen. Sie habe gewusst, dass beide Männer in sie verliebt waren, erklärte sie. Sie sei aber nicht an einer Beziehung interessiert gewesen. Der 60-Jährige neige unter Alkoholeinfluss zu aggressivem Verhalten, so die Frau weiter. Sie hielt es deshalb für wahrscheinlich, dass der Angriff von ihm ausging – zumal der Angeklagte deutlich kleiner und schmächtiger ist.

Das Opfer selbst kam „wegen der Bahn“ erst mit zwei Stunden Verspätung im Gericht an und redete sich dort in Rage. Erst auf mehrmalige Nachfrage räumte er ein, dass er dem 42-Jährigen „vielleicht zuerst die Faust gegeben hat“. Er habe ihn aber kaum getroffen und mehrmals daneben geschlagen. „Das ist halt ein flinker Kerl.“

„Der Zeuge war durchaus rabiat, aber ein Messer war hier fehl am Platz.“

Richter Helmut Groß in seiner Urteilsbegründung.

Letztlich musste das Gericht die Frage klären, ob der 42-Jährige in Notwehr gehandelt hatte. Die Staatsanwaltschaft sah hierfür allerdings keine Anhaltspunkte. Der Angeklagte hätte sich auch mit Fäusten wehren oder einfach weglaufen können. Der Einsatz eines Messers sei in dieser Situation nicht zu rechtfertigen, weshalb der Mann eine Gefängnisstrafe ohne Bewährung verdiene, hieß es.

Der Verteidiger hingegen forderte im Falle der Körperverletzung einen Freispruch. Er hielt es für angemessen, den Mann wegen weiterer Delikte (illegaler Waffenbesitz und Diebstahl) lediglich zu einer kurzen Bewährungsstrafe zu verurteilen. „Die Grenzen der Notwehr wurden hier nicht überschritten“, sagte er.

Ziel: Alkoholproblem in den Griff kriegen

Das sahen Richter Helmut Groß und seine Schöffen jedoch anders: Zwar sei der 60-Jährige durchaus rabiat gewesen. Der 42-Jährige habe aber nie behauptet, aus Angst zugestochen zu haben. Er habe die Tat zunächst bestritten und dann heruntergespielt, ergänzte der Richter. Das tue man nicht, wenn man glaube, im Recht zu sein.

Das Gericht hegt dennoch die Hoffnung, dass sich ein solches Geschehen nicht wiederholt, weshalb eine Bewährungsstrafe als ausreichend erachtet wurde. Da der Angeklagte von Bürgergeld lebt, wurden keine Geldauflagen verhängt. Der Mann soll einen Bewährungshelfer erhalten, um auch sein Alkoholproblem in den Griff zu bekommen.