Der landschaftsprägende Baum in Dernbach, der in der Liste der Naturdenkmäler von Rheinland-Pfalz (ND 7143 515) registriert ist, soll an die 400 Jahre alt gewesen sein und war über 30 Meter hoch. Nun ist sie einem Gewittersturm zum Opfer gefallen.

Ein bemerkenswertes Naturdenkmal ist wohl unwiederbringlich vernichtet: Es handelt sich um eine der Sommerlinden (botanischer Name Tilia platyphyllos) an der Kapelle am „Heilborn“ in Dernbach. Die seit Jahrhunderten weithin sichtbare, landschaftprägende und denkmalgeschützte Linde mit einem Stammumfang von rund 6,65 Metern und einer Höhe von über 30 Metern, die in der Liste der Naturdenkmäler von Rheinland-Pfalz (ND 7143 515) registriert ist, soll an die 400 Jahre alt sein.

Sie ist in der Nacht von Sonntag auf Montag – wohl aufgrund eines Gewittersturmes am späten Nachmittag – zum Teil zerstört worden. Nach dem Unwetter besuchten am Abend einige Schwestern die Kapelle. Um 20 Uhr sei noch alles in Ordnung gewesen, erklärt Schwester Jacqueline Injete vom (noch amtierenden) Generalat der Armen Dienstmägde Jesu Christi (ADJC) im Gespräch mit unserer Zeitung. Schwester Jacqueline war es auch, die am frühen Morgen gegen halb sechs die „Katastrophe“, wie sie sagt, entdeckt habe. „Mir ist der Schreck durch alle Glieder gefahren, ich habe regelrecht gezittert, als ich von Weitem das Chaos erblickte“, berichtet sie, die gleich ein Dankgebet zum Himmel und zur Ordensgründerin, der Heiligen Katharina Kasper) geschickt habe, weil die Kapelle mit Gottes Hilfe verschont geblieben sei.

i Ein riesige „Wunde“ hat der Gewittersturm in die mächtige Linde an der Heilborn-Kapelle geschlagen. Hans-Peter Metternich

Unsere Zeitung sprach vor Ort mit Marco Zuber, dem Technischen Administrator des Klosters, der mit einer Fachfirma den Schaden in Augenschein genommen und das Areal sofort abgesperrt hat. „Der Baum wird nicht mehr zu retten sein“, so der erste Eindruck des Fachmannes. „Jetzt muss schnell gehandelt werden, um weiterem Schaden entgegenzuwirken. Der Baum wird bis Ende der Woche zunächst so weit zurückgeschnitten, dass ein Umfallen auf die Kapelle ausgeschlossen ist. Die endgültige Entfernung wird nicht zu vermeiden sein“, erklärt Marco Zuber. Das werde zur Folge haben, dass auch der Zustand und die Standfestigkeit der übrigen Bäume sorgfältigst untersucht werde müsse.

i Die kleine Kapelle, die sich wie zum Schutz unter den riesigen Baumbestand „duckt“, ist von der „Katastrophe durch Gottes Hilfe“, wie Schwester Jacqueline es ausdrückte, verschont geblieben. Hans-Peter Metternich

Der jetzt abgebrochene Teil der riesigen Linde sei schon seit Langem mit Stahlseilen gegen das Abbrechen gesichert gewesen. Der Teil des Baumes sei nicht unmittelbar bei dem Sturm abgebrochen. Die Belastung an der Bruchstelle habe wohl dazu geführt, dass die Stahlseile irgendwann gerissen seien, vermutet Ortsbürgermeister Ferdi Düber, der sich vor Ort ein Bild von dem Schaden gemacht hat.

„Es ist ja nicht allein der materielle Schaden, den das Kloster als Eigentümer des Areals stemmen muss. Der Heilborn mit dem markanten Baumbestand und Ziel unzähliger Besucher wird nie wieder das sein, was er mal war“, sagt Marco Zuber, der in den Augen einiger Passanten am Heilborn, die sich den Schaden ansehen wollten, sogar Tränen sah. „Fakt ist, dass die Ordensgemeinschaft für die Kosten der Schadensbeseitigung und aufwendige Sicherung des übrigen Baumbestandes aufkommen muss. Wer ein Scherflein dazu beitragen möchte, kann das gerne unter provinzialat@dernbacher.de kundtun“, so Marco Zuber.