Polizeieinsatz in Wirges 39-Jähriger wegen gefährlicher Körperverletzung in Haft Katrin Maue-Klaeser 03.02.2026, 17:19 Uhr

i Zu dem Einsatz in Wirges zog die Montabaurer Kripo SEK-Kräfte hinzu (Symbolfoto). Sven Grundmann - stock.adobe.com

Zu der Verhaftung eines Mannes in Wirges zog die Kriminalpolizei SEK-Kräfte hinzu. Dem 39-Jährigen wird unter anderem gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der Großeinsatz am Freitag blieb nicht unbemerkt.

Der Einsatz starker Polizeikräfte ist am vorigen Freitag in Wirges nicht unbemerkt geblieben. Wie die Kriminalinspektion Montabaur auf unsere Anfrage bestätigt, hatte sie morgens einen Einsatz: „Unter Beteiligung von Spezialeinheiten des SEK erfolgte die Vollstreckung eines Haftbefehls gegen einen 39-jährigen Beschuldigten“, teilt die Inspektion mit.







