Polizeieinsatz in Wirges
39-Jähriger wegen gefährlicher Körperverletzung in Haft
Zu dem Einsatz in Wirges zog die Montabaurer Kripo SEK-Kräfte hinzu (Symbolfoto).
Sven Grundmann - stock.adobe.com

Zu der Verhaftung eines Mannes in Wirges zog die Kriminalpolizei SEK-Kräfte hinzu. Dem 39-Jährigen wird unter anderem gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der Großeinsatz am Freitag blieb nicht unbemerkt.

Lesezeit 1 Minute
Der Einsatz starker Polizeikräfte ist am vorigen Freitag in Wirges nicht unbemerkt geblieben. Wie die Kriminalinspektion Montabaur auf unsere Anfrage bestätigt, hatte sie morgens einen Einsatz: „Unter Beteiligung von Spezialeinheiten des SEK erfolgte die Vollstreckung eines Haftbefehls gegen einen 39-jährigen Beschuldigten“, teilt die Inspektion mit.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungBlaulicht

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren