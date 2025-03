Ein Mann hat in der Fußgängerzone von Hachenburg Menschen bedroht. Er ist in einer medizinischen Einrichtung untergebracht. Die Ermittlungen halten an.

Gegen einen 39-jährigen Mann aus dem Westerwaldkreis führt die Staatsanwaltschaft Koblenz ein Verfahren wegen des Verdachts der Bedrohung. Wie sie auf unsere Nachfrage hin erklärt, ist der Beschuldigte pakistanischer Staatsangehöriger. Er ist bislang nicht vorbestraft. Dem Mann wird zur Last gelegt, am Nachmittag des 13. März in der Innenstadt von Hachenburg Passanten mit einer Spielzeugpistole bedroht zu haben, darunter eine Mutter mit einem kleinen Kind.

Die Passanten verständigten die Polizei. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte der Verantwortliche im Bereich der Fußgängerzone angetroffen und durchsucht werden. Dabei wurde eine Spielzeugpistole gefunden und sichergestellt. „Eine konkrete Gefahr für Passanten bestand zu keinem Zeitpunkt“, heißt es seitens der Staatsanwaltschaft.

Aufgrund des psychischen Zustandes des Beschuldigten wurde dieser mit einem gerichtlichen Beschluss bis auf Weiteres in einer medizinischen Einrichtung untergebracht. Wie die Staatsanwaltschaft weiter dazu ausführt, sei der Gesundheitszustand des Beschuldigten für die Frage einer etwaigen Ahndung der Tat wesentlich. Insofern werde wohl ein psychiatrisches Gutachten einzuholen sein, was eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen wird. Die Ermittlungen dauern an.