Polzer neuer Naspa-Leiter 38-Jähriger betreut Firmen in Westerwald und Rhein-Lahn 01.10.2025, 18:42 Uhr

i Jan-Hendrik Polzier (links) ist der neue Leiter des Regionalmarkts Firmenkunden Nord. Vorstandsmitglied Frank Diefenbach gratuliert dem 38-Jährigen bei einer kleinen Begrüßungsfeier in den Naspa-Räumen in Limburg. Markus Eschenauer

Jan-Hendrik Polzer ist künftig als Leiter bei der Nassauischen Sparkasse für Firmenkunden im Westerwald sowie an Rhein und Lahn zuständig. Wir haben den 38-Jährigen bei einer Begrüßungsfeier an seinem ersten Tag im neuen Job getroffen.

Jan-Hendrik Polzer ist als neuer Leiter für das Firmenkundengeschäft der Nassauischen Sparkasse (Naspa) im Norden des Geschäftsgebietes zuständig. Zum 1. Oktober trat der 38-Jährige die Nachfolge von Gunther Schmitz (63) an und übernimmt nun die Verantwortung für die Unternehmen und Gewerbetreibenden in den Regionen Westerwald, Rhein-Lahn und Limburg.







