Erstes Buch veröffentlicht 37-Jähriger mit Wäller Wurzeln schreibt SciFi-Roman Gaby Wertebach 25.09.2026, 10:00 Uhr

i Autor Johannes Hartmann bei der schriftstellerischen Tätigkeit. Johannes Hartmann

Der Notfallsanitäter Johannes Hartmann beschäftigt sich schon lange mit dem Weltall. Jetzt hat der gebürtige Hachenburger seinen ersten Roman „Raumschiff Vanguard“ veröffentlicht. Und erzählt unserer Zeitung, warum sein Sohn ihn nicht lesen darf.

„Moin!“ Wer mit dem in Hachenburg geborenen und jahrelang im Rothenbacher Ortsteil Himburg lebenden Johannes Hartmann telefoniert, merkt schnell, dass der längst im Norden angekommen ist. Seit 2016 lebt der 37-Jährige im Landkreis Cuxhaven und ist dort als Notfallsanitäter und Beauftragter für Medizinproduktsicherheit tätig.







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