Ausbau L304 bei Maxsain 3,6 Kilometer Baustelle – fast 30 Kilometer Umleitung Katrin Maue-Klaeser 24.10.2026, 20:00 Uhr

i Die Absperrungen stehen schon bereit in Maxsain: Ab 2. November wird die L304 in Richtung Freilingen vom LBM saniert, der erste Bauabschnitt reicht von Maxsain bis zum Ortsteil Zürbach. Katrin Maue-Klaeser

Die dringende Straßensanierung zwischen Maxsain und Freilingen beginnt am 2. November, teilt der LBM mit. Es ist eine weiträumige Umleitung für die Baustelle angelegt, die in zwei Bauabschnitten erfolgt.

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez beginnt am 2. November mit dem Ausbau der Landesstraße 304 zwischen Maxsain und Freilingen. Die geplante Bauzeit für den 3,6 Kilometer langen Abschnitt beträgt rund acht Monate. Damit der Maxsainer Ortsteil Zürbach jederzeit erreichbar bleibt, werden die Arbeiten in zwei Bauabschnitten erfolgen.







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