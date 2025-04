350 Gäste erfreuen sich an Spendenaktion in Limbach

Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite, als rund 350 Wanderer und Radfahrer am Sonntag in Limbach zu einer restlos ausgebuchten Spendenwanderung zusammenkamen. Es war bereits die vierte Veranstaltung dieser Art, die gemeinschaftlich von der Sparkasse Westerwald-Sieg und dem Kultur- und Verkehrsverein (KuV) Limbach organisiert wurde.

Pro erwandertem oder erradeltem Kilometer gewährte die Sparkasse einen Spendenbetrag. Am Ende des überaus gelungenen Tages rund um das Wanderdorf Limbach erhielt jeder Teilnehmer eine Spendengutschrift über seine individuell zurückgelegte Strecke. Die Gutschriften können von den Teilnehmern im Laufe der nächsten Wochen einem von zahlreichen Crowdfunding-Projekten im Portal „Wir Wunder“ zugeteilt werden. Etliche Vereine und Gruppen aus der Region haben daraus bereits eine kleine Tradition entwickelt und erwandern sich bei dieser Aktion beispielsweise jährlich das Geld für neue Noten, Feuerwehrzubehör oder Materialien für die Jugendarbeit.

i Aufstieg geschafft: So wie diese Gruppe auf dem Barbaraturm in Malberg genossen auch die übrigen Teilnehmer der Spendenwanderung die gelungene Aktion, die wieder von der Sparkasse Westerwald-Sieg in Kooperation mit Kultur- und Verkehrsverein (KuV) Limbach organisiert wurde. Röder-Moldenhauer

Je nach körperlicher Fitness konnten die Teilnehmer der Spendenwanderung bei der Anmeldung aus verschiedenen Strecken auswählen, die zuvor von den Mitgliedern des KuV zusammengestellt worden waren. Der Verein kann auf einen großen Fundus an Routen zurückgreifen, bietet er doch mittlerweile ganzjährig 27 Limbacher Runden unterschiedlicher Längen an. Von einer lockeren Familienwanderung über 5 Kilometer bis hin zur Radtour über 40 Kilometer war am Aktionstag alles dabei. Auch eine spezielle Kräuterwanderung unter fachlicher Anleitung stand auf dem Programm. Überhaupt wurden alle Touren von erfahrenen Führern geleitet.

i In der Schmiede der Grube Bindweide hatten die Teilnehmer der Spendenwanderung Gelegenheit, ihre Handwerkskünste zu testen. Röder-Moldenhauer

Dass alle Strecken gut zu passieren waren, hatte der KuV, der die Spendenwanderung inzwischen als Saisoneröffnung nutzt, in den Tagen vorher sichergestellt. Wer am Veranstaltungstag nicht als Guide unterwegs war, war am Start- und Zielpunkt an der Limbacher Mühle unter anderem mit der Bewirtung der vielen gut gelaunten Gäste beschäftigt. Zu diesen zählten auch der Altenkirchener Landrat Peter Enders sowie der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Westerwald-Sieg, Andreas Reingen.

i Unterwegs auf den insgesamt sieben Strecken (sechs Wanderrouten, eine Fahrradtour) herrschte beste Laune - was sicherlich auch am herrlichen Frühlingswetter lag. Röder-Moldenhauer

KuV-Geschäftsführer Ralph Hilger, der die Aktion vor Ort mit seinem Vorstandskollegen Jochen Bongartz (2. Vorsitzender) federführend vorbereitet hatte, zeigte sich nach der Spendenwanderung im Gespräch mit unserer Zeitung restlos begeistert. Der Tag hätte gar nicht besser laufen können, schwärmte er. Er sei dankbar für die großartige Unterstützung im Dorf und die gute Zusammenarbeit mit der Sparkasse. „Eine Veranstaltung mit mehreren Hundert Menschen zu organisieren, ist eine Herausforderung. Aber mit einer solchen Hilfe macht die Arbeit einfach Spaß“, betonte Hilger, der – stellvertretend für den KuV – von Andreas Reingen noch einen Spendenscheck in Höhe von 1000 Euro für die ehrenamtliche Durchführung des gelungenen Familienfestes in Empfang nehmen konnte.

i Auch der Altenkirchener Landrat Peter Enders (hier an der Spitze) nahm an einer geführten Wandertour teil. Röder-Moldenhauer

Weitere Infos im Internet

Weitere Infos zum Jahresprogramm des Kultur- und Verkehrsvereins (KuV) Limbach gibt’s im Internet unter: www.kuv-limbach.de. Die Vereine und gemeinnützigen Projekte, die mit der Spendenwanderung der Sparkasse Westerwald-Sieg unterstützt werden können, findet man unter: www.wirwunder.de/skwws.