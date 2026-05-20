Ein Überholmanöver hat am Dienstag einen 33-Jährigen auf der B54 das Leben gekostet. Nahe des Siegerland-Flughafens stieß er frontal mit einem Lkw zusammen. Nach einem weiteren Lasterfahrer sucht nun die Polizei.
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Durch die Kollision mit einem Lkw ist ein 33-jähriger Autofahrer am Dienstagnachmittag auf der B54 ums Leben gekommen. Der Verkehrsunfall ereignete sich laut Polizei gegen 17 Uhr zwischen Stein-Neukirch und dem Siegerland-Flughafen. Der 33-Jährige, der in Richtung Rennerod unterwegs war, setzte zum Überholen eines Lkw an und übersah dabei nach bisherigem Ermittlungsstand einen entgegenkommenden Laster, mit dem er frontal zusammenstieß.