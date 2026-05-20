Frontal mit Lkw kollidiert 33-Jähriger stirbt bei Unfall auf B54 im Westerwald Michael Fenstermacher 20.05.2026, 12:30 Uhr

i Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B54 ist am Dienstag ein 33-Jähriger ums Leben gekommen. Zwei weitere Beteiligte wurden verletzt. Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr waren im Einsatz. Ralf Steube

Ein Überholmanöver hat am Dienstag einen 33-Jährigen auf der B54 das Leben gekostet. Nahe des Siegerland-Flughafens stieß er frontal mit einem Lkw zusammen. Nach einem weiteren Lasterfahrer sucht nun die Polizei.

Durch die Kollision mit einem Lkw ist ein 33-jähriger Autofahrer am Dienstagnachmittag auf der B54 ums Leben gekommen. Der Verkehrsunfall ereignete sich laut Polizei gegen 17 Uhr zwischen Stein-Neukirch und dem Siegerland-Flughafen. Der 33-Jährige, der in Richtung Rennerod unterwegs war, setzte zum Überholen eines Lkw an und übersah dabei nach bisherigem Ermittlungsstand einen entgegenkommenden Laster, mit dem er frontal zusammenstieß.







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