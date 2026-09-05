Gotteshaus feiert Jubiläum
300 Jahre Kirche St. Margaretha in Hahn am See   
Der schöne Hochaltar der Kirche St. Margaretha in Hahn am See. Eine Besonderheit sind die Assistenzfiguren, die den Altar flanki
Der schöne Hochaltar der Kirche St. Margaretha in Hahn am See. Eine Besonderheit sind die Assistenzfiguren, die den Altar flankieren. Sie stammen aus der Werkstatt von Martin Volk.
Mariam Nasiripour

Das Jubiläumsjahr für das unter Denkmalschutz stehende Gebäude wird mit der Hauptfeier am Sonntag, 20. September, ab 10.30 Uhr, abgeschlossen. Eine Besonderheit der Kirche sind die beiden Assistenzfiguren, die den Hochaltar flankieren.

Lesezeit 3 Minuten
Die Kirche St. Margaretha in Hahn am See feiert in diesem Jahr ihr 300-jähriges Bestehen. Dieses große Jubiläum hat die Pfarrei im Bistum Limburg in diesem Jahr mit verschiedenen Veranstaltungen zelebriert. Den Höhepunkt bildet die Hauptfeier am Sonntag, 20.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungGlaube & Kirche

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren