Das Jubiläumsjahr für das unter Denkmalschutz stehende Gebäude wird mit der Hauptfeier am Sonntag, 20. September, ab 10.30 Uhr, abgeschlossen. Eine Besonderheit der Kirche sind die beiden Assistenzfiguren, die den Hochaltar flankieren.
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Die Kirche St. Margaretha in Hahn am See feiert in diesem Jahr ihr 300-jähriges Bestehen. Dieses große Jubiläum hat die Pfarrei im Bistum Limburg in diesem Jahr mit verschiedenen Veranstaltungen zelebriert. Den Höhepunkt bildet die Hauptfeier am Sonntag, 20.