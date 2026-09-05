Gotteshaus feiert Jubiläum 300 Jahre Kirche St. Margaretha in Hahn am See Mariam Nasiripour 05.09.2026, 10:00 Uhr

i Der schöne Hochaltar der Kirche St. Margaretha in Hahn am See. Eine Besonderheit sind die Assistenzfiguren, die den Altar flankieren. Sie stammen aus der Werkstatt von Martin Volk. Mariam Nasiripour

Das Jubiläumsjahr für das unter Denkmalschutz stehende Gebäude wird mit der Hauptfeier am Sonntag, 20. September, ab 10.30 Uhr, abgeschlossen. Eine Besonderheit der Kirche sind die beiden Assistenzfiguren, die den Hochaltar flankieren.

Die Kirche St. Margaretha in Hahn am See feiert in diesem Jahr ihr 300-jähriges Bestehen. Dieses große Jubiläum hat die Pfarrei im Bistum Limburg in diesem Jahr mit verschiedenen Veranstaltungen zelebriert. Den Höhepunkt bildet die Hauptfeier am Sonntag, 20.







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