Kirchhaus hat neues Dach 300 Jahre alte Kapelle in Nentershausen renoviert Andreas Egenolf 22.04.2026, 09:00 Uhr

i Die mehr als 300 Jahre alte Kapelle in Nentershausen erhält durch den Dachdeckerbetrieb Jürgen Klaus aus Nentershausen dieser Tage ein neues Naturschieferdach. Hier arbeiten Geselle Michael Siebel (links) und Dachdeckermeister Jürgen Klaus (rechts) gerade gemeinsam am Dach. Andreas Egenolf

So ganz genau weiß keiner, wie alt die Kapelle in Nentershausen ist. Auf jeden Fall mehr als 300 Jahre. Da der Zahn der Zeit an dem Gotteshaus genagt hat, hat der Dachdecker Jürgen Klaus das Dach jetzt erneuert. Und das ist auch höchste Zeit gewesen.

Die Kapelle in Nentershausen ist schon mehr als 300 Jahre alt und bedarf daher aufgrund ihres hohen Alters intensiver Pflege und Zuwendung. Derzeit erhält das Gotteshaus ein neues Dach – als letztes Großprojekt eines örtlichen Dachdeckerbetriebs.Wann genau die Kapelle in Nentershausen erbaut wurde, ist nicht bekannt.







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