So ganz genau weiß keiner, wie alt die Kapelle in Nentershausen ist. Auf jeden Fall mehr als 300 Jahre. Da der Zahn der Zeit an dem Gotteshaus genagt hat, hat der Dachdecker Jürgen Klaus das Dach jetzt erneuert. Und das ist auch höchste Zeit gewesen.
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Die Kapelle in Nentershausen ist schon mehr als 300 Jahre alt und bedarf daher aufgrund ihres hohen Alters intensiver Pflege und Zuwendung. Derzeit erhält das Gotteshaus ein neues Dach – als letztes Großprojekt eines örtlichen Dachdeckerbetriebs.Wann genau die Kapelle in Nentershausen erbaut wurde, ist nicht bekannt.