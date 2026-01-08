Ausstellung in Hadamar 300 bunte Krippenszenen sind noch bis Sonntag zu sehen Andreas Egenolf 08.01.2026, 11:00 Uhr

i Rund 300 Exponate sind im Krippenmuseum in Hadamar zu sehen, wie beispielsweise diese Darstellung aus Peru. Andreas Egenolf

Im Hadamarer Museum werden in der Weihnachtszeit Exponate in außergewöhnlicher Vielfalt gezeigt. Die Ausstellung hat eine sehr persönliche Geschichte – und findet in der nahen Pfarrkirche eine außergewöhnliche Ergänzung.

Es ist die größte Krippenausstellung der Region: das Krippenmuseum in Hadamar. Nach fünf Jahren Pause ist die Sammlung seit Ende November erstmal wieder für die Öffentlichkeit zugänglich, was bereits Hunderte Besucher in die Fürstenstadt lockte. Am Wochenende haben Interessierte ein letztes Mal in dieser Weihnachtszeit Gelegenheit dazu, in die bunte Vielfalt von rund 300 Exponaten abzutauchen.







