Unfall auf B54 bei Rennerod
29-Jährige aus der VG Bad Marienberg verunglückt schwer
Am Sonntagmorgen ist eine Frau auf der B54 in der Ortslage Rennerod-Emmerichenhain schwer verunfallt. Die Unfallursache wird von
Am Sonntagmorgen ist eine Frau auf der B54 in der Ortslage Rennerod-Emmerichenhain schwer verunfallt. Die Unfallursache wird von der Polizei ermittelt.
Florian Fries/VG Feuerwehr Rennerod

Wir haben bei der Polizei nach der Ursache gefragt, die zu dem schweren Verkehrsunfall führte, der sich am 12. April auf der B54  in der Ortslage Rennerod-Emmerichenhain ereignet hat. 

Lesezeit 1 Minute
Noch immer steht die Ursache des Verkehrsunfalls nicht fest, der sich in den frühen Sonntagmorgenstunden, 12. April, gegen 1.43 Uhr auf der B54 in der Ortslage Rennerod-Emmerichenhain ereignet hat. Die Fahrerin kollidierte mit ihrem Fahrzeug mit einem Baum und musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungBlaulicht

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren