Unfall auf B54 bei Rennerod 29-Jährige aus der VG Bad Marienberg verunglückt schwer Angela Baumeier 14.04.2026, 13:00 Uhr

i Am Sonntagmorgen ist eine Frau auf der B54 in der Ortslage Rennerod-Emmerichenhain schwer verunfallt. Die Unfallursache wird von der Polizei ermittelt. Florian Fries/VG Feuerwehr Rennerod

Wir haben bei der Polizei nach der Ursache gefragt, die zu dem schweren Verkehrsunfall führte, der sich am 12. April auf der B54 in der Ortslage Rennerod-Emmerichenhain ereignet hat.

Noch immer steht die Ursache des Verkehrsunfalls nicht fest, der sich in den frühen Sonntagmorgenstunden, 12. April, gegen 1.43 Uhr auf der B54 in der Ortslage Rennerod-Emmerichenhain ereignet hat. Die Fahrerin kollidierte mit ihrem Fahrzeug mit einem Baum und musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.







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