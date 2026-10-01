Westerwälder Wochenendkolumne 26 Grad: Kraniche ziehen schon gen Süden Markus Müller 01.10.2026, 16:00 Uhr

i Noch haben wir fast hochsommerliche Temperaturen – und schon sind die Kraniche wieder unterwegs. Ob sie auch (wie auf dem Foto) wieder an der Westerwälder Seenplatte rasten? Harry Neumann

Eine weitgehend noch sommerliche Woche geht langsam auf ihr Ende zu. Kurios wirkt da, dass die Kraniche bei 26 Grad bereits auf dem Weg in den Süden sind. Und es gibt noch mehr, was unseren Kolumnisten in den vergangenen Tagen überrascht hat.

Das gab es so wahrscheinlich auch noch nicht: Ich weiß jetzt nicht genau, wann die Kraniche in den vergangenen Jahren im Herbst über den Westerwald in Richtung Süden gezogen sind. Aber dass sie in diesem Jahr am letzten Septembertag schon bei noch sommerlichen 26 Grad Celsius unterwegs waren, dürfte schon ungewöhnlich sein.







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