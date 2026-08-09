Strom für 13.500 Haushalte 246 Meter hoch: Was hinter der Haiderbachhöhe steckt Camilla Härtewig 09.08.2026, 18:00 Uhr

i Alles ist bereit für die Montage. In den nächsten Tagen wird der Großkran erwartet. Camilla Härtewig

246 Meter hoch werden die drei Windräder auf der Haiderbachhöhe. Doch hinter dem Projekt im Wald bei Ransbach-Baumbach stecken nicht nur moderne Technik und viel Strom, sondern auch jahrelange Planung, Eingriffe in die Natur und Ausgleichsmaßnahmen.

246 Meter wird jede der drei Windenergieanlagen auf der Haiderbachhöhe in den Himmel ragen. Damit gehören die Anlagen zu den höchsten Bauwerken in der Region. Bis der Windpark allerdings seine endgültige Form annimmt, waren Jahre der Planung, zahlreiche Abstimmungen und umfangreiche Untersuchungen nötig – auch weil der Bau erhebliche Eingriffe in den Wald bedeutet.







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